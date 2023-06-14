建设一个让人更加骄傲的洛阳 ——推动洛阳城市功能品质不断迈上新台阶

时隔半年，我市再次举行高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会。从邻里中心建设到老旧小区改造，从“人非共板”项目到城市文旅项目……行走各城区，一路看一路听，既交流了工作、看到了差异，也在喜人变化中增强了信心。随后的大会上，一句“建设让洛阳人民更加骄傲的城市”，更是穿透会场，直抵人心！

又一次集中观摩，又一次动员部署！

时隔半年，我市再次举行高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会。从邻里中心建设到老旧小区改造，从“人非共板”项目到城市文旅项目……行走各城区，一路看一路听，既交流了工作、看到了差异，也在喜人变化中增强了信心。随后的大会上，一句“建设让洛阳人民更加骄傲的城市”，更是穿透会场，直抵人心！

“更加骄傲”，寥寥四字，却意味深长，每个字都蕴含着“让城市更出彩”的殷切期望，承载着“让百姓更幸福”的不变追求，彰显着推动洛阳城市功能品质不断迈上新台阶的决心。

每一座城市，都有属于自己的品质品格。从“河山拱戴，形胜甲于天下”的自然禀赋，到“永怀河洛间，煌煌祖宗业”的厚重历史，再到十大厂矿成就“共和国长子”的工业荣光，集众多“偏爱”于一身的洛阳，既是“不一样”的城市，也是不一般的城市。生活在这片土地上的人，出门在外自我介绍，常常为自己是河洛儿女而感到骄傲，一种自信与自豪溢于言表，每个洛阳人都打心眼儿里希望这座城市变得更美更好。

百姓的热望，就是城市的梦想。一年多来，新一届市委立足洛阳城市从拉框架、铺摊子转向强功能、提品质的现实，以文明创建为统领，纵深推进“351”工作举措，全面掀起“两建设、三改造”热潮，力推城市质变。

质变，体现在扎实的数据中。从建成公共停车场31个、新增泊位6300余个，到完成216条背街小巷首轮整治、540个老旧小区空中缆线整治，从建成邻里中心124个、社区体育公园41个，到绿化提升开元大道(伊滨段)等18条道路、新建公厕120座……在市县两级财政都格外紧张的当下，这张洛阳城市提质上半年“成绩单”所折射的决心之大、力度之大，不言而喻。

质变，更呈现在鲜活的图景里。放眼洛阳，遍地开花的邻里中心，让越来越多市民在家门口享受从“油盐酱醋茶”到“衣食住行闲”的高品质公共服务；即将建成的7所现代化高中，让数以万计高中学子今秋即可拥有校园优美、洗澡无忧的学习环境；全面开诊的北京中医药大学东直门医院洛阳医院，让广大市民足不出城挂上更多专家号……城市提质，“提”出稳稳的幸福。

所有的质变都非一蹴而就，也总是道阻且长。

“提质”路上，我们取得了显著成绩，也还存在着一些问题，比如一些城区大项目数量不多、小项目数量不优，一些邻里中心建设品质还不够高、功能融合还不够深，一些小区仍存在车辆乱停放、飞线充电等现象，等等。基于此，这次推进会上，市委书记江凌首先强调把准城市提质的内涵，提出城市提质重在提升服务功能、重在做实城市“里子”、重在推动产业升级、重在用好创建机制，并分别对此作出阐述和部署。

是啊，在区域竞争主要是城市之争的今天，城市的医疗、教育、养老、对外交通等服务功能越强，竞争力就越强；城市的“面子”好看固然能吸引游客，但要让市民生活更幸福，细节处见品质的“里子”更关键；产业结构决定人口结构，有什么样的产业，就有什么样的城市，重构产业才能重塑城市；文明创建是对城市治理水平的全方位检验，用好创建机制，对城市提质是互促也是倒逼……可以说，这“四个重在”，每一个都是提升城市功能品质的“跃升支点”，都是让洛阳人更加自信自豪的“质变密码”。

有品质的城市，总能让人一见倾心。

观摩期间，“不比规模比精致”成为一致认同的理念共识。精致就是品质。把提质放在心上，把项目抓在手上，一事接着一事干，一张蓝图绘到底，我们定能建设一个让人更加骄傲的洛阳！(洛 平)