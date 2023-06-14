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今日8时起，洛阳幼升小、小升初开始网上报名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.02 08:16

　　幼升小、小升初孩子的父母注意啦！今日8时至8月6日18时，城市区小学一年级新生及初一新生进行网上信息采集、报名。

　　关键词 报名条件

　　●小学一年级新生

　　年满6周岁(2017年8月31日前，含8月31日出生)的洛阳市户籍儿童、符合条件的外来务工人员随迁子女和其他应依法入学的适龄儿童。

　　●初一新生

　　洛阳市2023届小学毕业生、在外地就读需要回户籍所在地升学的洛阳市户籍2023届小学毕业生、外来务工人员随迁子女小学毕业生和其他符合条件的小学毕业生。

　　关键词 报名平台

　　公办、民办义务教育阶段学校使用同一平台——“河南省义务教育招生服务平台”，同步报名、同步录取、同步注册学籍。

　　●小学一年级新生

　　家长登录河南省小学招生服务平台进行报名。

　　●初一新生

　　家长登录河南省初中招生服务平台进行报名。

　　关键词 报名、录取流程

　　公办学校

　　●8月2日8时至6日18时网上信息采集

　　适龄儿童、少年的监护人可在“河南省义务教育招生服务平台”进行用户注册，登录系统完善学生基本信息，根据所在区教育行政部门制定的招生细则，报名辖区内的1所公办学校，并按要求上传相关证明材料。操作确有困难的，可携带相关证明材料到划片学校现场报名。

　　●8月2日至7日现场资格审核

　　已在招生服务平台报名的适龄儿童、少年及其监护人须携带相关证明材料(户口簿、房屋所有权证、父母身份证)到报名的学校进行现场资格审核。外来务工人员随迁子女及其监护人须提供居住证或监护人的务工凭证(父母一方与用人单位签订的劳动合同或市场监管部门颁发的营业执照)，以及户籍所在地的户口簿、父母身份证。

　　●8月8日至9日公布录取结果

　　●8月15日至16日补录

　　未被录取的适龄儿童、少年，由各区教育行政部门统筹安排到其他有空余学位的公办学校。

　　民办学校

　　●8月2日8时至6日18时网上信息采集

　　符合民办学校报名条件的适龄儿童、少年，其监护人可在“河南省义务教育招生服务平台”进行用户注册，登录系统完善学生基本信息，报名1所民办学校，并按要求上传相关证明材料。

　　●8月2日至7日网上资格审核

　　●8月8日至9日公布审核结果

　　●8月8日至14日电脑派位、录取

　　市教育局相关部门将对报名数据、直升数据进行整理，公布电脑派位学校，进行现场电脑派位，公布录取结果，安排学生到校报到等。双胞胎(多胞胎)参加电脑随机录取时，家长可自愿申请“双胞胎(多胞胎)绑定”电脑随机录取。

　　●8月15日至16日补录

　　未被录取的适龄儿童、少年，由各区教育行政部门安排到辖区内对应的公办学校，如果辖区内对应的公办学校无空余学位，可统筹安排到其他公办学校。(洛报融媒·洛阳网记者 赵梦晨)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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