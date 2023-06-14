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“杜苏芮”已“走” 为何洛阳近期仍多雨

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2023.08.02 08:12

　　昨日，我市气象部门连发雷暴大风和暴雨预警，全市出现分布极不均匀的阵雨、雷阵雨天气。当日8时至17时，全市累计降水量排名最高的观测站在嵩县石楼村，累计降水量为78.2毫米。

　　市气象台根据最新气象资料分析，未来一周受副热带高压和高空低槽影响，我市云系较多，多分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

　　台风“杜苏芮”对河南的影响已经结束，为什么我省近期仍多雨？我省气象部门给出权威解答——

　　●原因一：由于副高加强西伸，我省目前处在副高边缘偏南到东南暖湿气流中，暖湿气流中的不稳定能量很容易触发形成对流性降水。

　　●原因二：第6号台风“卡努”目前还在西太平洋上“徘徊”，其未来路径还有诸多不确定，但有一个事实，即它正在通过偏东到东南气流向我省输送水汽，充沛的水汽为降水的产生提供了充分的条件。

　　●原因三：加上山区迎风坡的抬升作用，我省中西部山区和太行山前地区容易形成强降水。

　　气象部门提醒，当前正值“七下八上”防汛关键期，强降水、大风、雷电等强对流天气会不时出现，大家要密切关注天气变化，以及属地气象台站发布的最新天气预报、气象灾害预警信号和气象风险提示，提高警惕，做好防范。

　　受降水影响，预计今后几天全省无大范围高温天气，但由于近期空气湿度大，体感闷热，大家还是要做好防暑降温工作。

　　最近几天天气预报

　　今天：多云有分散性阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水等强对流天气，气温24℃～32℃。

　　明天：多云间晴天，局部山区有阵雨，气温25℃～34℃。

　　4日(周五)：多云间晴天，局部山区有阵雨，气温26℃～36℃。

　　5日(周六)：多云到阴天转阵雨或雷阵雨，气温26℃～36℃。

　　6日(周日)：阴天有阵雨或雷阵雨，局地有大到暴雨，气温25℃～33℃。

　　7日(周一)：阵雨转阴天，气温25℃～33℃。

　　8日(周二)：阴天到多云，气温26℃～33℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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