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关于征集第五次全国经济普查宣传标语口号的公告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.01 21:15

　　为进一步做好第五次全国经济普查宣传工作，切实扩大经济普查影响，全面动员社会各界支持配合经济普查，洛阳市第五次全国经济普查领导小组办公室决定面向社会公开征集第五次全国经济普查宣传标语口号。

　　一、内容要求

　　标语口号须为原创作品，紧扣主题、简明扼要、语言生动、易于传播，有助于社会各界认识理解普查，支持配合普查，为经济普查高效开展营造良好的社会氛围。

　　二、征集时间

　　7月31日—8月7日

　　三、征集方式

　　本次活动作品通过电子邮件投稿，投稿时请在邮件主题中注明“第五次全国经济普查宣传标语口号征集活动”，邮件正文需包含投稿作品、作者姓名、作者单位、联系电话及通讯地址等信息。

　　联系人：孙 莉；联系电话：0379-69990023；

　　电子邮箱：lys5jpxxz@163.com

　　洛阳市第五次全国经济普查领导小组办公室
2023年7月31日
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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