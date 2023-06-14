宁洛高速伊川至汝阳段（K718-K697）西半幅主线通车

8月1日，记者从洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处获悉，G36宁洛高速公路伊川至汝阳段(K718-K697)西半幅路面专项整治工程已具备通车条件，当天主线通车。
8月1日，记者从洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处获悉，G36宁洛高速公路伊川至汝阳段(K718-K697)西半幅路面专项整治工程已具备通车条件，当天主线通车。
8月1日，记者从洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处获悉，G36宁洛高速公路伊川至汝阳段(K718-K697)西半幅路面专项整治工程已具备通车条件，当天主线通车。
该路段原计划施工时间为7月3日至8月3日，其间禁止车辆通行。为最大限度减少因道路施工给群众带来的不便，施工单位克服困难，提前至8月1日实现主线恢复通行。
近期，洛阳连续出现强降雨天气。高速交警提醒广大驾驶员，雨天路面湿滑，路面会和轮胎之间形成一层水膜，轮胎的摩擦力下降，车速过快会容易产生“水上漂”现象，这就是“水膜效应”。因此，雨天在高速公路行驶，最好的防范措施就是放慢车速。同时，夏季地表温度高，车辆易爆胎，要定期检查轮胎状态，行驶时要避免急停急刹。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 张巍伟 左蒙蒙 文/图）
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