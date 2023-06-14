注意防范！洛阳市发布最新地质灾害气象风险预警

1日，洛阳市发布新一轮地质灾害气象风险预警，8月1日20时至8月2日20时，洛阳市9个县区为地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。

1日，洛阳市发布新一轮地质灾害气象风险预警，8月1日20时至8月2日20时，洛阳市9个县区为地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。 1日，洛阳市发布新一轮地质灾害气象风险预警，8月1日20时至8月2日20时，洛阳市9个县区为地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。 镇(乡)地质灾害气象风险预警 黄色预警区域：汝阳县、孟津区、宜阳县、栾川县、伊川县、偃师区、洛宁县、嵩县、新安县(9个县区)。 1.汝阳县：辖区及各乡镇。 2.孟津区：小浪底镇、横水镇、会盟镇。 3.宜阳县：赵保乡、三乡镇、樊村镇、董王庄乡、锦屏镇、高村镇、张坞镇、城关镇、花果山乡、莲庄镇、上观乡、白杨镇。 4.栾川县：狮子庙镇、叫河镇、赤土店镇、合峪镇、陶湾镇、庙子镇、石庙乡、秋扒乡、潭头镇、冷水镇、耕莘街道、栾川乡。 5.伊川县：半坡镇、白沙镇、葛寨镇、江左镇。 6.偃师区：府店镇、槐新街道办事处、山化镇、缑氏镇、大口镇、高龙镇、首阳山街道办事处、顾县镇、商城街道办事处、邙岭镇。 7.洛宁县：东宋镇、河底镇、底张乡、兴华镇、陈吴乡、涧口乡、赵村镇、景阳镇。 8.嵩县：辖区及各乡镇。 9.新安县：铁门镇、仓头镇、石寺镇、青要山镇、石井镇、正村镇、北冶镇。 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图）