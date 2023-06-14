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注意防范！洛阳市发布最新地质灾害气象风险预警
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.01 19:10

　　1日，洛阳市发布新一轮地质灾害气象风险预警，8月1日20时至8月2日20时，洛阳市9个县区为地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。

　　镇(乡)地质灾害气象风险预警

　　黄色预警区域：汝阳县、孟津区、宜阳县、栾川县、伊川县、偃师区、洛宁县、嵩县、新安县(9个县区)。

　　1.汝阳县：辖区及各乡镇。

　　2.孟津区：小浪底镇、横水镇、会盟镇。

　　3.宜阳县：赵保乡、三乡镇、樊村镇、董王庄乡、锦屏镇、高村镇、张坞镇、城关镇、花果山乡、莲庄镇、上观乡、白杨镇。

　　4.栾川县：狮子庙镇、叫河镇、赤土店镇、合峪镇、陶湾镇、庙子镇、石庙乡、秋扒乡、潭头镇、冷水镇、耕莘街道、栾川乡。

　　5.伊川县：半坡镇、白沙镇、葛寨镇、江左镇。

　　6.偃师区：府店镇、槐新街道办事处、山化镇、缑氏镇、大口镇、高龙镇、首阳山街道办事处、顾县镇、商城街道办事处、邙岭镇。

　　7.洛宁县：东宋镇、河底镇、底张乡、兴华镇、陈吴乡、涧口乡、赵村镇、景阳镇。

　　8.嵩县：辖区及各乡镇。

　　9.新安县：铁门镇、仓头镇、石寺镇、青要山镇、石井镇、正村镇、北冶镇。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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