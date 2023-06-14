洛阳最新车管业务单位信息来了

近日，记者从洛阳交警部门获悉，该部门持续打造群众“家门口的车管所”，近期梳理并公布全市全市车管业务服务点、电话、地址、可办理的业务种类等信息。

近日，记者从洛阳交警部门获悉，该部门持续打造群众“家门口的车管所”，近期梳理并公布全市全市车管业务服务点、电话、地址、可办理的业务种类等信息。

车管业务包括注册登记、转移登记、变更登记、抵押登记、注销、异地变更登记、补换牌证合格标志、补换登记证书、核发检验标志、档案更正、锁定业务、查封、解封、临时号牌、校车登记、解除监管、转出/注销恢复等。

车管所服务点地址、联系方式、业务种类

●市车管所

地址：洛龙区开元大道23号院

电话：65950388

业务：对全市车管业务指导、培训、监督、管理、共治



●车管一分所

地址：王城大道88号

电话：69928055

业务：除进口车注册登记以外的所有车辆业务



●车管二分所

地址：科技园街道文仲大道众德惠汽车公园西南角，电话69951888，负责除大型车辆业务、进口车注册登记以外的所有车辆业务

地址：涧西区孙白路瀛洲科技园3号舜通物流园内，电话63205198，负责大型车辆业务



●洛阳市民之家

地址：开元大道洛阳市民之家四楼

电话：65987060

业务：临时号牌办理，机动车六年免检