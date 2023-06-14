洛阳发布解读多条助企举措

1日上午，洛阳市举行“万人助万企”活动惠企政策新闻发布会，相关市直部门对今年新出台政策进行发布、解读，进一步助力全市企业提振信心、抢抓机遇、做强做优。

1日上午，洛阳市举行“万人助万企”活动惠企政策新闻发布会，相关市直部门对今年新出台政策进行发布、解读，进一步助力全市企业提振信心、抢抓机遇、做强做优。

其中，洛阳市商务局牵头制定《洛阳市“外贸贷”融资业务实施方案(试行)》，推出了“外贸贷”融资业务。

该业务通过对合作银行发放符合条件的贷款承担有限补偿责任，调动银行贷款积极性，引导合作银行放大一定倍数向企业发放贷款，可有效助企纾困、缓解外贸企业融资难题。据悉，“外贸贷”业务覆盖范围广，准入条件覆盖了全市95%以上的外贸企业；贷款利率低，大大降低了中小微外贸企业的融资成本；鼓励信用贷款，有利于没有抵押资产或者抵押财产不足的小微企业融资；审批方便快捷，采取线上、线下相结合的方式开展，更加方便企业使用。

洛阳市城市管理局出台《洛阳市城市管理局水电气暖信等市政接入外线工程备案管理实施方案(试行)》，对500米以内的水电气暖信等市政接入外线工程实行备案管理。

该举措为全省首例，并走在全国前列，通过将原来的承诺制审批改为备案制，即免于审批，备案即可，同时将外线工程长度由原来的150米扩大到现在的500米，使市政外线工程接入大提速，节省了企业成本，进一步优化了洛阳水电气暖信营商环境，有力推动了“万人助万企”活动扎实有效开展。

洛阳市自然资源和规划局印发了《洛阳市“交地即发证”工作方案》，通过将土地登记环节地籍调查和土地供应环节勘测定界合并，将签订土地出让合同(或取得划拨手续)和不动产登记申请环节合并，将交付土地与不动产登记发证环节合并，对土地供应、不动产登记申请、权籍调查、审核登簿进行全链条流程再造，实现“交地即发证”。

该措施打破了原来交地、缴税、办证等各分割办理环节，将部门串联审查变为并联审查，同步完成土地交付、不动产登记、不动产权证书颁发，从而大大减少企业时间成本、人力成本和资金成本，实现交地与发证“零时差”。目前，全市已有两家企业办理了“交地即发证”业务。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 实习生 董静雯）