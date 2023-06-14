洛阳发布“万人助万企”上半年“成绩单”

1日上午，洛阳市举行“万人助万企”活动惠企政策新闻发布会，由洛阳市民营经济发展促进中心对今年全市“万人助万企”工作开展情况及下步重点任务进行发布，并邀请相关市直部门对今年新出台政策进行发布、解读，把更多政策“白纸黑字”转化为服务企业发展的“真金白银”，进一步助力全市企业提振信心、抢抓机遇、做强做优。

1日上午，洛阳市举行“万人助万企”活动惠企政策新闻发布会，由洛阳市民营经济发展促进中心对今年全市“万人助万企”工作开展情况及下步重点任务进行发布，并邀请相关市直部门对今年新出台政策进行发布、解读，把更多政策“白纸黑字”转化为服务企业发展的“真金白银”，进一步助力全市企业提振信心、抢抓机遇、做强做优。

今年以来，洛阳持续把“万人助万企”活动作为长久之策，常态化推进、纵深化实施，各级各部门不断强化“进一步加大企业帮扶力度”共识，以惠企助企的实际成效促进经济稳定增长和高质量发展。

健全工作机制

建立了问题督办37315和问题协调37715分级制度，推动问题分层分类、有效破解。强化统筹，制定“万人助万企”2023年工作方案，优化调整16个工作组分包县区。落实例会制度，上半年办理企业反映问题1224个。

推动政策落实

搭建一站式企业服务平台，上线揭榜挂帅、重大科技专项验收等26项“免申即享”惠企政策。梳理各部门新出台惠企政策20余项，分行业、分专题精准开展政策宣讲，“一对一”政策推送和“点对点”辅导提醒，进一步推动政策“直达快享”。上半年，通过减税降费、退税缓费，累计帮助企业减负14.61亿元。

强化要素保障

加快手续办理，开展重点项目联审联批现场对接协调服务，确保重大项目“拿地即开工”。强化要素保障，开展线上、线下产销、用工、产融、产学研对接活动425场，提供就业岗位27.6万个、惠及企业9249家。

近期出台的《洛阳市2023年“万人助万企”活动工作方案》，围绕推动产业发展制定了26条措施。围绕方案落实，后续洛阳还将在三个方面积极发力，具体包括——

惠企政策落实方面，适时召开惠企政策发布会，加大政策宣传力度，及时回应企业关切问题；分专题、分行业开展线上线下政策宣讲，通过精准推送、专业辅导等多种形式，切实帮助企业用足用好政策。在首批惠企政策“免申即享”清单基础上，成熟一批、梳理一批、新增一批，持续扩大惠企政策覆盖范围，确保各类政策直达企业。同时狠抓落实，开展政策落实、资金兑付“回头看”专项行动，提高政策兑现率、及时完善政策库。

破解企业难题方面，坚持问题导向，将在深层次问题、共性难点问题和新情况新问题上发力，有效帮助企业解决实际困难。督促各级干部深入对接企业，扩大企业问题收集覆盖面，全面深查细核企业问题，完善企业问题台账，切实把企业“急难愁盼”问题解决到位。聚焦企业难题，加大典型、共性疑难问题的研究，推动问题扎实有效解决，确保全年问题办结率达到97%以上。

优化营商环境方面，进一步深化“放管服效”改革，推行“一件事一次办”，推动审批事项“免证可办”，将涉及企业生命周期的各部门统一吸纳进企业服务平台，使企业少跑腿、数据多跑路。加强产业用地供应，实行“交地即发证、拿地即开工”，提升产业用地供应效率。加强金融服务供给，稳步扩大“信易贷”“科技贷”“专精特新贷”“运通贷”规模。加强企业引才和用工服务，全面推行企业新型学徒制，完成职业技能培训30万人次，开展用工对接活动150场次以上。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 实习生 董静雯 文/图）