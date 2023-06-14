最新数据！洛阳上半年新设立各类经营主体65375户

高标准高质量推进培育壮大经营主体，洛阳成效显著——今日记者从洛阳市市场监管局获悉，今年上半年，洛阳新设立各类经营主体65375户，同比增长25.18%；截至目前，全市实有经营主体702783户，同比增长11.2%。

高标准高质量推进培育壮大经营主体，洛阳成效显著——今日记者从洛阳市市场监管局获悉，今年上半年，洛阳新设立各类经营主体65375户，同比增长25.18%；截至目前，全市实有经营主体702783户，同比增长11.2%。

1月至6月，洛阳从降低市场准入门槛、降低生产经营成本、加大个体工商户帮扶力度、加大创业援企支持力度、畅通融资渠道、优化营商环境等六个方面入手，新增企业18602户，同比增长10.49%，新增个体46773户，同比增长36.16%。

优化营商环境是培育和激发经营主体活力、增强发展内生动力的关键之举，洛阳创新突破、亮点频现，为培育壮大经营主体提供厚沃“土壤”。

全省率先推行“承诺换证即可准营”新举措

洛阳市药品零售企业、医疗器械经营企业的名称、法定代表人、企业负责人、质量负责人、住所、经营范围(核减)、经营场所(行政区划调整)等17项无需现场核查的事项发生变化时，企业只需作出承诺，到市场监督管理部门办理相应的许可备案业务后即可准营。企业的申请材料由原来的10项减少为3项，申请过程均可通过河南政务服务网网上办理，整个流程“只需跑一趟”，办理时限从原来的6个工作日缩短至1个工作日。

推行市场准入准营退出便利化21条举措

包括企业办事可享受一网办、一次办，营业执照“秒批秒办”“立等可取”，登记信息填报、智能审批、执照打印“一站式”等服务。“21条举措”从办照准入、办证准营、退出注销等三方面明确提出，将实施线上企业开办“一件事”一次办、线下企业开办“一窗通办”、电子营业执照及印章助力“免证可办”、减环节企业迁移变更登记一次办、放宽准入支持“个转企”升级等政策。

启动“全市通办+智能审批”服务模式

推出商事登记全业务智能审批一体机，取代人工审批流程，由人工审批一日办结升级为智能审批当场办结，发放纸质营业执照升级为同步免费领取电子营业执照，实体印章升级为一并免费发放电子印章，并推行“智能语音”机器人满意度回访机制服务。同时统一行政审批专用章，依托智能审批一体机，企业和群众无需回到属地即可在全市任意地区办理设立登记业务，为市场主体提供登记信息填报、智能审批、执照打印等“一站式”服务，实现营业执照“秒批秒办”“立等可取”。

全面推行“先证后查”新举措

全面推行药品、医疗器械经营许可业务“先证后查”。对申报材料齐全、符合法定条件的申请人，审批窗口可以直接发放许可证，将现场核查环节置于相关许可证领取之后，做到先发证后核查，将法定45个工作日、承诺6个工作日完成的行政许可，优化为当场发证，实现企业筹备即准营。

洛阳市市场监管局相关负责人表示，该局坚持主动服务、有效作为理念，针对企业需求推行“一企一策”服务，靠前谋划服务切入点，助推企业增强发展动能。下一步，洛阳各级市场监管系统将锚定“全国一流、全省最优”营商环境，进一步优化企业开办效能，积极打造审批最少、流程最优、体制最顺、机制最活、效率最高、服务最好的“六最”营商环境，全力服务经营主体高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 韩旭 文/图)