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致敬最可爱的人！大河荟开展慰问演出活动庆祝“八一”建军节
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.01 15:25

　　为庆祝中国人民解放军建军96周年，切实践行拥军使命，彰显国企担当，8月1日上午，洛阳国晟集团洛阳大河荟项目联手洛阳市退役军人事务局开展了“赞颂历史成就、奋进复兴征程”双拥专场慰问演出活动，邀请300余名退役军人观看了中国首部数字行浸演艺《寻迹洛神赋》，沉浸式体验洛阳新文旅发展。

　　“身为洛阳人，看了这场演出后，感觉很自豪，更加深切、更加直观地感受到了我们洛阳历史文化的深厚！”一名退役军人说到，“凿窟人那段对话，让我感触颇深，岂曰无名，山河即为名。我们虽籍籍无名，但曾守卫祖国的山河，我们做的事情，祖国和人民都真真实实记得。”现场独特的文化解读和震撼的表演形式，激起了大家身为洛阳人的自豪感，他们纷纷表示即使退役了，也会继续发扬军人有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的精神，关心支持国防事业，为推进洛阳现代化建设，贡献自己的力量。

　　双方还以座谈会的形式进行了更加深入地交流，市退役军人事务局副局长蔡绍杰表示，此次慰问演出形式新颖，是一次很好的文化熏陶和情感共鸣，受益颇深，希望能与大河荟建立长期良好的合作机制；洛阳大河荟负责人裴纪辰表示，我们也将以此次活动为契机，充分发挥国企双拥工作桥梁和带头作用，不断探索拥军新形式、新路径，也将把军人能打胜仗、艰苦奋斗的精神融入项目运营工作中，为洛阳建设国际文化旅游名城作出应有的贡献。

　　洛阳大河荟项目由洛阳国晟集团倾力打造，以“沉浸式+”“青年社交+”为特色，集数字行浸演艺、博物馆+商业、隋唐文化主题设计师酒店和剧本娱乐产业园四大业态于一体，为洛阳市首个沉浸式都市文商旅综合体。

　　国企拥军，担责于身，履责于行。大河荟将积极投身爱国拥军事业，助力推动在全社会形成尊崇军人、关爱退役军人的良好社会风尚。同时，大河荟也将持续加强能力作风建设，为开启洛阳“十四五”时期文旅产业发展新篇章，打造“行走河南，读懂中国”的洛阳文化旅游新名片作出突出贡献。
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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