鸡冠洞：新文旅“东风”起 新项目“乘风”行

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脚步不停，三十年砥砺前行；创新不止，鸡冠洞华丽蜕变。

近年来，聚焦“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅发展理念，鸡冠洞焕然一新，携旅游新场景、新业态、新体验青春登场，火爆“出圈”，是以实际行动贯彻洛阳文旅文创融合发展战略的生动实践。

颠覆性创意

30年“追风”留白的时代记忆填满绚丽色彩

1993年，鸡冠洞景区正式对外开放，吹响了栾川旅游开发的第一声号角。

洞内景观，资料图

玉柱潭、溢彩殿、叠帏宫……彼时，人们对其印象更多是大自然的杰作，洞外举目远眺壮丽山河，洞内垂首探秘亘古奇观。以独特性而闻名，鸡冠洞景区先后获得“国家5A级旅游景区”“伏牛山世界地质公园核心园区”“中国驰名商标”“河南省文明风景旅游区”等国家、省、市级荣誉30多项。

致敬过去荣耀，更要放眼未来。随着旅游市场的竞争加剧，“颠覆式”成为了鸡冠洞景区发展的关键词。

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2022年，《洛阳市“十四五”文化旅游融合发展规划》指出，要着力推动伏牛山全域旅游建设；2023年，全省文旅文创发展大会对实施文旅文创融合战略作出全面部署。作为伏牛山支脉的特色旅游景区，鸡冠洞聚焦新文旅，抓项目、扩业态、造场景、强服务，旅游环境不断优化、旅游设施不断丰富、旅游服务不断提高，以产品打造、活动组织、宣传营销的“颠覆性创意”赢得了市场，更赢得了人心。

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记忆中熟悉的鸡冠洞，如今面貌已焕然一新，因颠覆想象的智慧结晶、创意先行的发展思路而愈发多彩，实现了传统文化与新奇创意的有力“碰撞”，更为栾川打造“中国旅游强县”、开创“栾川旅游模式”作出积极贡献。

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沉浸式体验

新设施、新活动扮靓景区 “颜值”携“心动值”一路飙升

嘴里哼着《粉色海洋》，脚下踩着粉色沙滩，拍照打卡“千年一吻”景观，或许就是这个夏天最幸福浪漫的模样——来鸡冠洞景区度假的每名游客都这么想。

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显然，从“观赏游”到“体验游”，鸡冠洞景区紧跟新时代文旅发展趋势，采用“1+N”互动体验模式，通过进一步升级旅游配套设施、举办特色活动，真正实现“一年四季有亮点，景区处处有爆点”。

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细数四季活动，春季徜徉郁金香花海节，“鸾凤和鸣”互动绿雕、花车巡游体验、古装快闪秀、亲子玩偶等项目丰富多彩；夏季嗨玩“宠粉ZAO浪季”，动感歌曲、酷辣舞蹈、器乐演奏、国风演艺等精彩节目轮番上演；秋季畅览菊展，花艺景观氛围感拉满，“出圈”又“出片”；冬季打卡新春嘉年华，民俗表演、萌宠杂技、美食盛宴让游客尽情沉浸于“冰与火之歌”……不仅如此，更有快闪、着汉服游景区、秘境花园露营等项目，共绘鸡冠洞沉浸式新文旅的生动图景。

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而游遍景区不难发现，“鸾凤和鸣”式打招呼遍布景区各个角落，所谓“沉浸式”，从进入景区的第一刻就能感受到。“今年4月，我们推出‘鸡冠洞特色星级服务’，通过分享行业资讯、仪态培训、定期考核等全面打磨工作人员服务水平。”鸡冠洞景区人力资源部部长王金伟介绍，“‘鸾凤和鸣’手势是细节服务的一环，是愿游客吉祥安宁的美好祝福。此外，景区还提供宠物寄存服务、免费茶饮等，争做河南旅游服务新标杆。”

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年轻化消费

新产品、新理念亮点频现 满足青年消费升级需求

乘新文旅之风，“Z世代”登上消费主场。

豫A、辽A、粤B……驱车至鸡冠洞景区停车场，视野中不乏来自全国各地的车辆。听着熟悉或陌生的南腔北调，望着一张张年轻的面孔，循着“95后”“00后”购买238元联票的雀跃步伐，鸡冠洞景区市场营销部部长孟璐并不觉得惊讶：“今年以来，旅游市场逐渐复苏，游客旅游半径也随之变长。在鸡冠洞景区，20至40岁游客量约占比总量36%。”

溶洞咖啡，实拍图

仙宫奶茶、溶洞咖啡……环视鸡冠洞景区，目及之处皆是人气爆棚的网红店铺。如果说星巴克、喜茶等知名连锁品牌是年轻消费群体的“心头好”，那么鸡冠洞景区的饮品则是不输品质、性价比与颜值兼具的“独家限定”。“我们不做贴牌产品，只做自己的品牌。”鸡冠洞商贸公司经理梁士峰坦言，“就拿溶洞咖啡来讲，我们特邀来自上海的专业咖啡师前来进行技术培训，咖啡原材料更经过严格把关，旅游旺季日均出杯量400+，非常受年轻人欢迎。”

仙宫奶茶，实拍图

不仅如此，不少游客还热衷于把景区的文化符号——文创产品“打包带走”。“大老远来玩一趟，想带点伴手礼回去，包装精美、有鲜明鸡冠洞标识的酒再合适不过。”来自郑州的游客小刘说。

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一杯靓饮，一本好书，一趟旅程，一种生活。今日的鸡冠洞景区，俨然已成为年轻人暂离都市喧嚣与生活压力的“避风港”，更为洛阳谱写文旅消费扩容提质新篇章增添浓墨重彩的一笔。

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移动端传播

积极“触网” 让流量变“留量”、网红变“长红”

滑动屏幕、点赞收藏、买票入园——随着移动互联网、大数据、人工智能等新技术快速发展，传统媒体渐渐淡出公众视野，人们更倾向于从抖音、快手、B站、小红书等新媒体平台获取旅游资讯、作出出行决策，旅游消费环节一气呵成。这不仅是大众文旅消费转型升级的表现，更是旅游景区迅速“出圈”、擦亮品牌的绝佳契机。

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旅游不是“一锤子买卖”，作为互联网嗅觉灵敏的“栾川名片”，鸡冠洞景区积极“触网”，把移动端作为文旅营销主平台，聚力实现线上传播引流、线下体验变现。鸡冠洞景区副总经理张东展介绍，景区积极邀请知名大V沉浸式游览、主动宣传，且年均举办大型活动直播约2至3次，小场直播每日进行，热门视频播放量逾2.5亿，各大平台目前已形成全媒体宣传矩阵，全面铺开景区动态、活动亮点、门票优惠、出行贴士等信息，全力提升景区的关注度与核心竞争力，并受到良好效果。

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“今年以来，鸡冠洞景区旅游综合收入明显提升，核心数据全面超越疫情前(2019年)水平，景区接待人次较2019年同比增长89%，综合收入较2019年同比增长68%。”鸡冠洞景区副总经理张东展说，“接下来，景区将继续牢牢把握文旅产业强劲的复苏趋势，开发更多热门旅游项目，为洛阳文旅文创出圈出彩贡献更多力量。”

眼下，鸡冠洞景区“宠粉ZAO浪季”大学生狂欢节正在火热开展中，青年舞台、沙滩派对、网红场景......快来清凉狂欢吧！

文字：谢钰旸

编辑：王亚萌

统筹：白银龙