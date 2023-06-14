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《封神第一部:朝歌风云》热映 这些洛阳“元素”你了解吗？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.01 16:50

　　周代拱手玉人同款发笄、孟津渡、九尾狐……近日，电影《封神第一部:朝歌风云》正在热映。该影片取材自明代小说《封神演义》，其中浓缩了不少传统文化中的神话元素与商周时期的历史。作为十三朝古都的洛阳，商朝、周朝都曾在此建都，因此，该片中出现了不少洛阳元素。

　　妲己头上的发笄，是洛阳出土的周代拱手玉人同款

　　在电影开头部分，苏妲己出场的第一个镜头，有一个头饰特写，其中斜插在发髻两侧的发笄，与洛阳东郊出土的文物周代拱手玉人十分相似。

　　这件拱手玉人20世纪50年代被发掘于洛阳东郊墓。文物整体材质为青玉，人物做拱手礼直立，头部两侧有双笄。

　　沈从文曾对此玉人头部装饰进行研究，他在《中国古代服饰研究》一书中表明，玉人头部装饰应和商代以来成年妇女笄的应用有关。

　　笄，《说文》解释为“簪也”，是一种簪发用具。河北磁山遗址出土的骨笄距今已经有七八千年历史了，和中原华夏民族的结发形式有密切关系。束发盘髻或者辫发盘髻之类方式和以后的束发于顶，都需要用到笄才能约束。

　　按照礼制，女子成年才着笄，古称“及笄”，表示成年，可以结婚。

　　在商代或周初墓葬中，经常发现大量骨笄。不仅女子，那时的男子也会用笄，但区别在于，男子为单用，妇女则是双用，一般将其斜插于头部发髻两侧，与影片中的苏妲己类似。

　　由于影片中这件首饰仅出现在还未被狐妖附身的苏妲己头上，所以出现时间短、镜头少，想要细致观察的观众朋友，可要睁大眼睛仔细观看。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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