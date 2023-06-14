“吃住行”护航省运会

昨日，在河南省第十四届运动会青少年竞技组(男子、女子)乙组排球比赛运动员住宿酒店(洛阳英翰伦国际酒店)，运动员们正在就餐，洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局工作人员对当天午餐食品成品留样进行监督。
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