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洛阳固体废物综合利用处置能力进一步提升
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.01 08:36

　　报废车辆、废旧塑料、厨余残渣……随着经济社会的快速发展，固体废物产生量也迅猛增长。其实，固体废物并非毫无价值，而是“放错位置的资源”。

　　日前，记者在位于孟津区洛阳循环经济园区的中再生洛阳投资开发有限公司报废机动车回收拆解车间看到，一台台报废车辆正在被工作人员有序拆解。

　　对于这些报废汽车，一些发动机及其他零部件，在拆除之后，是可以重新利用的。而一些其他废金属，则被回炉再造。车上的部分塑料，可被产业链下游企业回收，再次利用。

　　中再生洛阳再生资源开发有限公司副总经理王海涛介绍，该公司在2021年共回收拆解报废机动车4249辆，2022年达到了5276辆，成为我市绿色循环经济的新亮点。

　　洛阳坤都塑胶制品有限公司也在洛阳循环经济园区内。记者在该公司的生产车间看到，一些废旧塑料，经过加工后成为塑料颗粒，然后再被制成塑料薄膜、脸盆、凳子等产品。

　　市生态环境局相关负责人介绍，报废机动车、废塑料等属于非传统产品类废物，是固体废物的一种。2022年，我市共回收废塑料1.62万吨，回收拆解报废汽车10266辆。

　　除非传统产品类废物外，固体废物还包括工业固体废物、危险废物、医疗废物、生活垃圾、建筑垃圾、农业固体废物等。

　　去年2月，《洛阳市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》印发，提出进一步优化固体废物环境管理，持续推动固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量，推动形成绿色发展和生活方式，实现减污降碳协同增效。

　　去年以来，我市以“无废城市”建设为载体，持续推动固体废物减量化、资源化和无害化，加强固体废物全链条信息化管理，固体废物环境污染防治和管理能力显著提升。

　　去年，我市新增市级绿色工厂10家、绿色矿山9家，谋划实施大宗固废综合利用项目10项；建立农药包装废弃物回收点1013个，资源化利用处理34.43吨。目前我市共建成5座区域性生活垃圾焚烧发电厂，日处理能力达到5100吨。在提高建筑垃圾资源化利用水平方面，我市去年共有22个项目进入装配式建筑项目库，装配式建筑占比达到25%。此外，我市持续加强危险废物全过程监管，已有85家涉危废企业纳入危险废物物联网监管系统。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 赵亚虹 翟倩然）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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