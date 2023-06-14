皇子的悲歌 忠烈的壮举

天津桥位于隋唐洛阳城中轴线上，是著名的“七天建筑”之一。它横跨洛水，南接天街，北对端门，自隋至宋存在了500多年，是许多历史事件及王朝兴衰的见证者。

天津桥位于隋唐洛阳城中轴线上，是著名的“七天建筑”之一。它横跨洛水，南接天街，北对端门，自隋至宋存在了500多年，是许多历史事件及王朝兴衰的见证者。

今天，人们期待着天津桥重新面世，借此机会，我们也来聊聊有关它的往事。

李邕遇兵天津桥

唐玄宗天宝年间，杜甫与李白、高适同游梁宋，后又到山东拜访北海太守李邕(音同拥)，在历史上留下一段佳话。

李邕比杜甫年长30多岁，早已名满天下。他与杜甫是忘年交，开元年间，少年杜甫刚在洛阳文坛崭露头角，他就主动登门“求识面”。这次二人重逢，难免要忆起在洛阳时的往事。

事实上，早在杜甫出生之前，李邕已在洛阳做了一件大事，就是平定谯王李重福的叛乱。

李重福是唐中宗李显之子，被封谯王。皇后韦氏不喜欢他，常在唐中宗耳边进谗言，导致李重福被贬至均州(今湖北丹江口)。即使朝廷大赦天下，流放的人都被放还，李重福也不能返回京师。

景云元年(公元710年)六月，唐中宗暴毙，韦氏临朝摄政，又派人到均州看守李重福，怕他生乱。不久，韦氏一党被太平公主和李隆基诛灭，唐睿宗李旦即位，改任李重福为集州(在今四川巴州一带)刺史。

李重福正要动身，有个叫张灵均的人拦住他说：“你是中宗之子，本该继承皇位。现在东都的百官士庶都盼你到来，如果你能占据洛阳，兵进陕州，很快就能夺回天下。”

于是，李重福头脑一热，决定谋反。他让家臣王道先到东都招募勇士，结果王道刚到洛阳就被人告发了，其同党数十人也被洛州司马崔日知捕获。

当年八月十五日，李重福也进了洛阳城。据《资治通鉴》记载，时任留台侍御史的李邕“遇重福于天津桥”，见追随者已有数百人。他忙疾驰至皇城左、右屯营，让兵士闭门拒守，说：“谯王得罪先帝，今无故入都，此必为乱！”

很快，李重福来夺屯营，兵士们早有准备，一时箭如雨下。他无计可施，为避追兵出了上东门，在山谷间藏身一夜。次日，东都留守派人入山搜捕，李重福见大势已去，无路可走，遂自投运河漕渠而死，后被磔(音同哲)尸三日。

这一年，李重福31岁。他的谋反就像一场闹剧，但最终身死，也算罪有应得。相比之下，章怀太子李贤就死得太冤了。

太子李贤的悲哀

李贤是唐高宗与武则天的次子，唐中宗李显的哥哥，也是李重福的伯父。

上元二年(公元675年)四月，体弱多病的太子李弘在洛阳合璧宫猝死，唐高宗和武则天十分悲恸，追封其为孝敬皇帝，以天子之礼葬于偃师恭陵。随后，22岁的李贤就成了太子。

李贤天性聪敏，很有作为。唐高宗和武则天在洛阳听政，曾三次命他在西京留守监国。他为政贤明，深得大臣拥戴。其间，他还召集学者注释范晔的《后汉书》。唐高宗对这个太子很满意，在诏书中称他善良、正直，堪当大任。

然而，武则天越来越厌弃李贤，常对其大加斥责。于是，毁谤李贤的声音也渐渐多了。

据《旧唐书》《资治通鉴》等记载，当时宫人们悄悄议论，说李贤不是皇后武则天的亲生儿子，而是“后姊韩国夫人所生”。李贤听了这话，内心更加惴惴不安。

后来，因为术士明崇俨的挑拨，武则天决心废黜太子李贤。

明崇俨懂巫术、相术和医术，深得武则天的宠信。他曾对武则天说，“太子不堪承继”，而英王李显、相王李旦都是贵人之相。仪凤四年(公元679年)五月，明崇俨在洛阳家中被盗贼杀死，凶手迟迟查不出来，武则天便怀疑是太子李贤所为。

次年，她指使人状告太子，李贤被废。但此事并未完结，武则天又派兵搜查东宫，在马厩中“搜得皂甲数百领，以为反具”，遂命人审理太子李贤谋反案。

高宗想为太子说情，武则天不准，称谋逆之罪不可赦，应该大义灭亲。于是，李贤被废为庶人，其近臣皆被诛杀或流放。当年八月，朝廷又“焚其甲于天津桥南，以示士民”。

李贤被幽禁起来，永淳二年(公元683年)被流放到四川巴州。两年后，酷吏丘神勣(音同纪)前往巴州，逼迫李贤自杀。这一年，李贤也是31岁。相传他曾作《黄台瓜辞》：“种瓜黄台下，瓜熟子离离。一摘使瓜好，再摘令瓜稀。三摘尚自可，摘绝抱蔓归。”这是皇子的悲歌，但想打动武则天显然太难了。

颜杲卿慷慨赴死

对唐王朝来说，皇子们的谋反虚实难辨，安史之乱的影响却是真真切切的。

天宝十四载(公元755年)十一月，安禄山起兵反唐。唐玄宗命封常清守卫洛阳，当年十二月，安史叛军攻陷洛阳城，“长驱至天津桥”。

次年正月初一，安禄山在洛阳登基，自称大燕皇帝，旋即又派部下攻打常山郡(今河北正定)。常山太守颜杲(音同搞)卿向太原守将王承业求援，王承业却不肯发兵。六天之后，常山陷落，颜杲卿及少子颜季明被俘。

叛军将刀架在颜季明的脖子上，想以此逼迫颜杲卿投降，“杲卿不答”。叛军便当着颜杲卿的面，将他的爱子颜季明斩杀。

随后，颜杲卿被押送到洛阳。安禄山质问他：“你本来是我的部下，我将你擢升为太守，你怎么敢负我？”颜杲卿怒目圆睁，大声骂道：“你本是营州牧羊的羯奴，天子对你恩宠无比，你为何要造反？我家世代为大唐忠臣，恨不能斩你以谢天子！”

据《新唐书》等记载，听了颜杲卿的话，“禄山不胜忿，缚之天津桥柱，节解以肉啖之，詈(音同厉)不绝。贼钩断其舌，曰：‘复能骂否？’杲卿含胡而绝，年六十五。……杲卿宗子近属皆被害”。

唐肃宗至德二载(公元757年)，唐军收复洛阳、常山等地。当年十月，“广平王入东京，陈兵天津桥南，士庶欢呼路侧”，此时距颜杲卿父子被害已过去了一年多。

颜真卿是颜杲卿的堂弟，他遣子侄寻访亲人遗骨，仅得“杲卿一足、季明头骨”，悲愤不已。他为侄子作了《祭侄文稿》，又为堂兄题写了《颜杲卿碑》。

《祭侄文稿》全称《祭侄赠赞善大夫季明文》，作于唐肃宗乾元元年(公元758年)。在200多字的祭文中，颜真卿叙述了颜杲卿父子挺身而出抵抗叛军，却因“贼臣不救，孤城围逼”，最后“父陷子死，巢倾卵覆”的过程，被誉为“天下行书第二”。

天津桥见证了这令人震撼、叩心泣血的一幕。南宋时，文天祥也有诗称：“君不见常山太守骂羯奴，天津桥上舌尽刳(音同窟)。”（洛报融媒·洛阳网首席记者 张广英）