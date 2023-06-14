关于杨会勉同志拟任职的公示

杨会勉，女，汉族，1978年10月生，硕士研究生学历，中共党员，现任中共宜阳县委委员、常委、副书记，三级调研员，拟任市直部门正职。
杨会勉，女，汉族，1978年10月生，硕士研究生学历，中共党员，现任中共宜阳县委委员、常委、副书记，三级调研员，拟任市直部门正职。
现将经市委研究的拟任职干部情况公示如下，请予监督：
杨会勉，女，汉族，1978年10月生，硕士研究生学历，中共党员，现任中共宜阳县委委员、常委、副书记，三级调研员，拟任市直部门正职。
公示期限：2023年8月1日至2023年8月7日
监督电话：0379—12380
中共洛阳市委组织部
2023年7月31日
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