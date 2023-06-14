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我国商业航天发展再添“洛阳动力”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.01 08:32

　　记者从洛阳轴承研究所有限公司获悉，凭借在“天龙二号”首飞任务中的突出贡献，近日，该企业获得我国商业航天领域高新技术企业北京天兵科技有限公司“优秀供应商”称号。

　　于今年4月成功发射的“天龙二号”遥一运载火箭，由天兵科技历时3年研制而成。其成功首飞，标志着我国民营航天企业具备液体火箭入轨发射能力，一举创造多项航天纪录，有效推动我国煤基航天煤油实现从研制到工程应用的巨大跨越。

　　作为一款中型运载火箭，“天龙二号”针对低成本、高可靠性、可重复使用等目标，对配套产品在轻量化、低成本、快速研制等领域提出了严苛要求。

　　接到任务后，轴研所快速响应，组建研发制造试验一体化团队，参与了“天龙二号”火箭发动机用轴承方案制定、工程样机测试、轴承台架试验等全过程。最终凭借在轴承材料、设计、加工、润滑等多个专业领域的深厚积累，轴研所为“天龙二号”成功研制生产多款轴承及组件，相关产品满足了超低温、无润滑等特殊工况要求，为“天龙二号”首飞提供了强有力支持。

　　跻身天兵科技“优秀供应商”，是轴研所在我国商业航天领域获得的又一项重磅认可。日前成功发射的民营火箭“朱雀二号”，也应用了轴研所针对液氧甲烷推进剂专门研制的轴承产品，推动我国运载火箭在新型低成本液体推进剂应用方面取得重大突破。

　　作为中国航空航天领域的主要配套单位，后续轴研所将积极践行“锻造轴研所长，服务国家所需”使命，致力于高端轴承的自主研发，破除关键基础件“卡脖子”问题，不断提升产品质量和服务品质，持续助力我国商业航天快速发展。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 苏卓 韩珂珂)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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