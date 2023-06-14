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洛阳15家企业上榜省制造业头雁企业拟定名单上榜数量位居全省第一
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.01 08:32

　　记者从市工信局获悉，省工信厅近日公示2023年河南省制造业头雁企业及重点培育头雁企业拟定名单，我市企业分别有15家、10家上榜，入选数量分别位居全省第一、第二，为建设先进制造业强省提供强力支撑。

　　此次上榜制造业头雁企业拟定名单的洛阳企业包括：一拖股份、中信重工、中航光电、中航锂电、中钢洛耐、洛玻集团、洛钼集团、洛轴、洛阳铜加工、宏兴新能、万基铝业、新强联、普莱柯生物、阿特斯光伏、通达电缆。

　　上榜制造业重点培育头雁企业拟定名单的洛阳企业包括：中色科技、万基铝加工、龙鼎铝业、洛阳利尔、北玻股份、双瑞万基钛业、金涛华印、建龙微纳、中超新材料、麦斯克电子。

　　去年，我市有14家企业获评省制造业头雁企业、7家企业获评省制造业重点培育头雁企业。根据此次公示的拟定名单，我市有望在头雁企业培育方面创下新高数据。其中，万基控股集团凭借下属单位万基铝业、万基铝加工的突出表现，也有望成为此次全市唯一登上两个榜单的企业。

　　制造业头雁企业是省委、省政府贯彻落实制造业高质量发展要求，为建设先进制造业强省提供有力支撑而选树的一批引领产业基础高级化、产业链现代化和带动“五链”深度耦合的企业。按照《河南省制造业头雁企业培育行动方案(2022—2025年)》，到2025年，我省将力争在产值规模30亿元以上的传统产业企业、10亿元以上的新兴产业企业、1亿元以上的未来产业企业中，认定一批头雁企业，形成十百千亿级优质企业雁阵。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐原芃 王鹏)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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