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退役不褪色 17名“老兵车长”集结“拥军线路”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.01 08:27

　　63路公交车，或许您经常乘坐，但您可能不知道，在这条线路的21名公交车长中，有17名是退役军人。

　　63路公交线路长、路况复杂。从去年4月开始，来自全市不同公交线路的退役军人车长陆续加入该线路，逐渐形成一支攻坚克难的“公交铁军”，让这条我市公交部门着力打造的“拥军线路”成色更足了、品牌更响了。

　　如今，“拥军线路”有独特的主题车厢、技术过硬的驾驶员，他们处处彰显优良的军人作风，带给乘客满满的安全感。

　　今天是“八一”建军节，记者带您走近这个特殊的团队，聆听这些“老兵车长”的故事。

　　公交车驾驶位就如同部队的哨位

　　他叫尤鸣雷，身材挺拔，沉着内敛，今年28岁，是63路的一名公交车长。

　　从2014年至2016年，尤鸣雷在部队服役，曾是一名警卫兵。2018年，他进入市公交集团，成为一名公交车长。“卫兵要握紧钢枪岿然不动，车长要把好方向盘眼观六路。坚守，是这两个岗位的共同特征。”尤鸣雷说。

　　“在我眼里，公交车驾驶位就如同部队的哨位。”尤鸣雷说，当上公交车长后，他每天坐在驾驶位上聚精会神地开车，一刻也不敢放松。

　　作为一名退役军人，尤鸣雷有着敏锐的洞察力。今年1月27日，他驾驶63路末班车前往终点站郭寨时，发现一名老人神色不安。到达郭寨后，他赶紧上前询问，得知老人已经离开家一整天，但说不清楚家庭住址。于是，尤鸣雷赶紧报警，还把自己的晚餐送给了老人。最后，在警察的帮助下，老人平安回家。

　　全力保障行车安全是公交司机的天职

　　今年37岁的赵虎，性格沉稳，从2004年至2007年他在空军某部服役，2018年开始担任公交车长。

　　起初，赵虎在51路公交线路工作了几年，逐渐成为一名经验丰富的老司机。去年，他响应上级号召，主动请缨来到63路公交线路。

　　赵虎说，军旅生活很锻炼人，他身上的纪律性和组织性已经形成“肌肉记忆”。公交是个大系统，时刻需要科学调度、合理安排人员和车辆，也很看重纪律性和组织性。

　　63路公交线路长达40多公里，且行经快速路和城市边缘地区，路况比一般城市道路复杂。例如，该线路上的王城大道李屯特大桥段，是一段长约7公里的山坡路段，而且大型货车比较多，对公交车驾驶员的技术要求很高。

　　“每当下坡的时候，我就会叮嘱自己，我是公交车长，必须对乘客的安全负责。”赵虎说，“军人以服从命令为天职，我要以保障乘客安全为天职。”

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[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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