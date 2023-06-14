小黄牛钻进玉米地 无人机升空助老乡找牛

昨日，看着自家的小黄牛恢复如常，偃师区大口镇大口村村民秦雪停松了一口气。前两天，小黄牛因受刺激失控钻进一片玉米地消失不见，大口镇机关干部陈鹏飞利用无人机展开寻找，帮他找回牛。

大家终于把小黄牛控制住(受访者供图)

昨日，看着自家的小黄牛恢复如常，偃师区大口镇大口村村民秦雪停松了一口气。前两天，小黄牛因受刺激失控钻进一片玉米地消失不见，大口镇机关干部陈鹏飞利用无人机展开寻找，帮他找回牛。

今年68岁的秦雪停从事养牛已经20多年，牛场建在村庄外围。7月28日傍晚，他接到牛场工人的电话得知，有一头牛失控跑出去不见了。他赶到牛场得知，失踪的是一头小黄牛，是他去年11月花8000多元购买的，如今价值1万元。此前，小黄牛用绳拴着，谁知它将绳挣断了，工人驱赶时，小黄牛受到刺激，从牛场里跑了出去，径直钻进了玉米地。

“那片玉米地有六七十亩，玉米已长到一人多高，在里面找牛无异于大海捞针。”秦雪停说，之前陈鹏飞经常下乡采集素材，他知道对方有一架无人机，便给其打电话寻求帮助。

陈鹏飞操作无人机

很快，陈鹏飞带着装备赶来，简单了解情况后，操作无人机起飞展开空中搜索。经过一番搜寻，陈鹏飞找到了小黄牛。秦雪停等人钻进玉米地擒牛，小黄牛脾气暴躁，不让人靠近。眼看天黑了下来，小黄牛突破大家的围堵后再次消失不见，无人机的电池也没电了，大家决定改天再找。

“第二天下了整整一天雨。”陈鹏飞说，7月30日天放晴后，他又带着无人机赶到那片玉米地。为了擒牛顺利，秦雪停叫来五六个帮手，经过一番努力，大家终于将小黄牛带回牛场。

秦雪停说，这几天小黄牛受到惊吓没怎么进食，也没怎么毁坏庄稼，他会主动与受损村民沟通，赔偿相关损失。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍)