洛阳市图书馆推出多场活动 丰富读者体验

正值暑期，记者昨日从洛阳市图书馆获悉，该馆8月将开展“河洛讲坛”“洛图会客厅”“童悦·故事汇”等一系列丰富多彩的线上线下活动，丰富读者暑期阅读体验。

正值暑期，记者昨日从洛阳市图书馆获悉，该馆8月将开展“河洛讲坛”“洛图会客厅”“童悦·故事汇”等一系列丰富多彩的线上线下活动，丰富读者暑期阅读体验。

“洛图会客厅”包括书画作品展、汉服文化体验等活动，其中，“汉服华彩悦享书香”系列活动之步摇制作体验活动将于8月2日举办，汉服压襟镂空香囊球制作体验活动将于8月9日举办，非遗团扇制作体验活动将于8月16日举办，非遗缠花制作体验活动将于8月23日举办。此外，“礼赞二十大奋进新征程”主题书法展将于8月7日至22日举办，“光辉的历程——在近代文献中探寻党代会历史”图片展将于8月22日至23日举办。

“河洛讲坛”系列讲座将于8月5日、12日、19日、20日举行，分别为读者带来《祖根地·客家先民·名胜古迹》《始终于洛——洛阳城与东汉的历史》《客家科技人物》及洛阳考古系列主题讲座。

“童悦·故事会”主要包括儿童绘本阅读、手工制作体验、英文故事会等活动，满足少年儿童读者个性化、多样化的阅读需求。

“夕阳红课堂”将举办养生课堂、非遗制作体验等活动，其中，“全民健身”活动将分别于8月7日和14日举办，“非遗传承——牡丹纸雕体验活动”将于8月8日举办，丰富老年读者精神生活。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 张炜)