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洛阳市中心医院护士薛燕荣膺 “河南省首届最美军嫂”称号

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.01 08:27
（活动组委会供图）

　　昨日，“出彩河南人”首届最美军嫂宣传推介活动发布仪式举行，洛阳市中心医院护士薛燕荣膺“河南省首届最美军嫂”称号。

　　44岁的薛燕祖籍陕西宝鸡，年轻时到洛阳读书，于2001年入职洛阳市中心医院，2004年与洛阳军分区一名现役军官相识相知，同年结为伴侣。

　　与爱人认识后，她深知军人献身国防事业的伟大和不易。无论爱人外出学习、训练还是执行任务，薛燕都鼎力支持，有再多困难她都不让爱人分心，尽好一名军嫂的责任和义务。她常对爱人说：“嫁给你，也是嫁给你的事业，虽然不能直接为部队和国防建设出力，但我要全力支持你在部队干出成绩。”在薛燕的支持下，其爱人全身心投身国防事业，先后多次被评选为先进个人。

　　10多年前，薛燕的公公婆婆因为年龄大、基础病多，从农村搬到洛阳市区住，以方便到医院看病治疗。公公有几十年的慢阻肺史，一变天就容易犯病，薛燕在工作之余照顾公公的起居，为其做好基础护理和营养调理。

　　几年前，公公意外骨折长期卧床，薛燕每天一下班就赶到老人身边悉心照顾，并陪伴老人到生命的最后一刻。作为一名军嫂，她用柔肩扛起家庭的重担，帮助爱人做到了忠孝两全。

　　除了本职工作，薛燕还担任着洛阳市中心医院感染管理科院感防控专职人员、洛阳市卫健委应急办专项督导组成员、二级医疗机构二甲医院评审组成员等。新冠疫情防控期间，她和同事组织疫情防控培训200余场，实现医院病区医务人员“零感染”。因为业务突出，她被省疾控中心评为“河南省消毒与病媒生物控制工作先进个人”。

　　在工作上争先出彩，在生活中树好家风。她和爱人共同资助了洛宁县一个贫困家庭的女孩，从女孩上高中一直到研究生毕业。邻里有事，她总是主动帮忙。遇到公益活动，她也第一时间参加。

　　“报国有你，守家有我！”在采访中，薛燕多次说，“我只是千万军嫂中的一员，只希望尽一份责任，让他安心守护国家。”（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 高鸽）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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