洛阳一项目入选“最佳志愿服务项目”

昨日，记者从市文明办获悉，2022年度全国学雷锋志愿服务“四个100”先进典型名单日前公布，我市一项目入选“最佳志愿服务项目”。
昨日，记者从市文明办获悉，2022年度全国学雷锋志愿服务“四个100”先进典型名单日前公布，我市一项目入选“最佳志愿服务项目”。
昨日，记者从市文明办获悉，2022年度全国学雷锋志愿服务“四个100”先进典型名单日前公布，我市一项目入选“最佳志愿服务项目”。
该项目为河南科技大学小康“薯”光志愿服务项目。5年来，该项目的志愿者们扎根基层，助力专家与农民贯通、校内与校外联通、育人与实践融通，用实际行动赋能洛阳乡村振兴。截至目前，该项目已累计输送志愿者600余人，开展志愿服务600余次，直接或间接帮助薯农25万人次，通过科学种植帮助薯农每亩增收1750元，累计增收超1.6亿元。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 董玉婕)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605