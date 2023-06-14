洛阳一项目入选“最佳志愿服务项目”

昨日，记者从市文明办获悉，2022年度全国学雷锋志愿服务“四个100”先进典型名单日前公布，我市一项目入选“最佳志愿服务项目”。 昨日，记者从市文明办获悉，2022年度全国学雷锋志愿服务“四个100”先进典型名单日前公布，我市一项目入选“最佳志愿服务项目”。 该项目为河南科技大学小康“薯”光志愿服务项目。5年来，该项目的志愿者们扎根基层，助力专家与农民贯通、校内与校外联通、育人与实践融通，用实际行动赋能洛阳乡村振兴。截至目前，该项目已累计输送志愿者600余人，开展志愿服务600余次，直接或间接帮助薯农25万人次，通过科学种植帮助薯农每亩增收1750元，累计增收超1.6亿元。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 董玉婕)