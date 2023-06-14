@洛阳考生：本科二批明日征集志愿

我省本科二批录取于7月30日正式开始，目前，考生可查询该批次院校的投档分数线。明日，本科二批将征集志愿。市教育考试中心二级主任科员高冰南提醒考生，届时，未被录取且符合征集条件的考生可以重新填报志愿。

我省本科二批录取于7月30日正式开始，目前，考生可查询该批次院校的投档分数线。明日，本科二批将征集志愿。市教育考试中心二级主任科员高冰南提醒考生，届时，未被录取且符合征集条件的考生可以重新填报志愿。

高冰南介绍，我省本科二批录取工作正式开始后，考生登录河南省教育考试院官网(http://www.haeea.cn)，点击“2023年河南省普通高招本科二批院校平行投档分数线”新闻链接，按要求输入院校代号并验证信息，即可查询本科二批院校平行投档分数线。

高考成绩过院校投档分数线的考生，有望被录取。考生可通过以下渠道了解自己的录取情况：1.登录河南省普通高校招生考生服务平台(https://pzwb.haeea.cn)查阅只读邮件；2.关注“河南省教育考试院”微信公众号，绑定个人相关信息，即可接收个人录取信息推送；3.登录河南省教育考试院官网查询。

本科二批将于明日9时至18时征集志愿，未被录取且符合征集条件的考生可以选择填报征集志愿。高冰南提醒：第一，征集志愿开始前，考生可登录河南省普通高校招生考生服务平台，输入个人信息，查看自己的电子档案状态，电子档案状态为自由可投的考生可填报征集志愿。第二，征集志愿开始前，考生可登录河南省教育考试院官网，查看征集志愿高校名单、征集条件等。第三，考生要按照要求，在规定时间内登录河南省普通高校招生考生服务平台，填报征集志愿。需要注意的是，征集志愿投档时，以当次征集的志愿为投档依据，即使原来报了这些志愿，也要重新填报。

考生填报本科二批征集志愿，不会影响高职高专批录取。本科二批征集志愿仍属于本科二批录取，高职高专批自8月11日开始录取，时间在本科二批之后。考生此前填报高职高专批志愿，此次再填报本科二批征集志愿，若被本科二批征集志愿录取，则不再参加高职高专批等后续批次的录取；若未被本科二批征集志愿录取，则不影响后续批次的录取。(洛报融媒·洛阳网记者 吕温)