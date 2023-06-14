值此中国人民解放军建军96周年之际，中共洛阳市委、洛阳市人民政府代表全市人民，向你们致以节日的祝贺和诚挚的慰问！

驻洛中国人民解放军、武装警察部队全体官兵，民兵预备役人员，洛阳舰、洛阳营、洛阳连官兵，全市烈军属、残疾军人，军队离退休干部和转业、复员、退伍军人：

值此中国人民解放军建军96周年之际，中共洛阳市委、洛阳市人民政府代表全市人民，向你们致以节日的祝贺和诚挚的慰问！

96年初心不改，96年砥砺前行。中国人民解放军自诞生之日起，在中国共产党的坚强领导下，不忘初心、牢记使命，历经硝烟战火，一路披荆斩棘，为实现民族独立、人民解放、中华民族的伟大复兴建立了卓越功勋。历史充分证明，人民军队始终是党和人民完全可以信赖的英雄军队！

近年来，驻洛部队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平强军思想，落实新时代军事战略方针，不断铸牢听党指挥这个强军之魂，大力弘扬我军光荣传统和优良作风，全面推进政治建军、改革强军、科技强军、人才强军、依法治军，努力锻造一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的精兵劲旅。广大官兵牢记宗旨使命，扎根河洛大地，视驻地为故乡、把群众当亲人，积极参与和支持地方重点工程建设、乡村振兴、兴学助教、双拥创建等改革发展事业，赢得了全市人民的尊崇和信赖。洛阳舰、洛阳营、洛阳连官兵时刻牢记党和人民的重托，以高昂的斗志投身练兵备战一线，用忠诚和热血唱响卫国戍边之歌。全市军队离退休干部、烈军属、残疾军人、转业复员退伍军人，初心依旧，保持本色，自强不息，敬业奉献，在各个领域各条战线作出新的贡献。市委、市政府和全市人民向你们表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

当前，我市正深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记视察河南重要讲话精神，立足新发展阶段，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，紧抓构建新发展格局战略机遇，努力在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌。衷心希望你们继续发扬拥政爱民的光荣传统，积极参与和支持地方经济社会建设，在全面建设社会主义现代化强市新征程中作出新的贡献。市委、市政府将一如既往、坚定不移地全力服务部队备战打仗，持续深化全民国防教育，深入开展双拥共建工作，健全完善退役军人服务保障体系，持续营造关心支持军队、关爱尊崇军人的浓厚社会氛围，巩固发展新时代军政军民团结，为巩固提高一体化国家战略体系和能力、推进强国强军汇聚强大力量。

让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，继续发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，军地合力、军民同心，为全面推进驻洛部队现代化建设、推动洛阳高质量发展而努力奋斗！

祝同志们节日快乐、工作顺利、阖家幸福！

中共洛阳市委

洛阳市人民政府

2023年8月1日