8月，“中原文化大舞台”好戏上演

昨日，2023年洛阳市“中原文化大舞台”8月优秀戏曲展演月演出安排出炉。

昨日，2023年洛阳市“中原文化大舞台”8月优秀戏曲展演月演出安排出炉——

●8月3日、4日，偃师豫剧团将在航空城会议中心演出两场，剧目分别为《唐知县放粮》《牛郎织女》。

●8月5日，洛阳市青年曲剧团将在航空城会议中心上演剧目《老实官》。

如果您感兴趣，可关注“百姓文化洛阳云”微信公众号，点击菜单“免费订票”预约；若无法到现场观看，可通过“百姓文化云”微信小程序和洛阳新华书店视频号观看直播。此外，没有智能手机的老年人可凭身份证，在戏曲开场前两小时内，到航空城会议中心找新华书店工作人员领票进场。

●8月7日至10日，洛阳曲剧院将在正大文化交流中心连续演出4场，剧目分别为《寇准背靴》《洛阳令》《窦娥冤》《花为媒》。观众可通过“正大文化交流中心”微信小程序购票。

●8月12日至14日，在洛阳广播电视台一号演播厅，洛阳豫剧院将分别为观众带来《清风明月》《盘夫索夫》《泪洒相思地》等剧目。观众可关注“掌播洛阳”微信公众号，点击购票链接查看相关信息。

●8月27日至29日，洛阳豫剧院将在正大文化交流中心上演《穆桂英挂帅》《清风亭上》《沂蒙山嫂》。观众可通过“正大文化交流中心”微信小程序购票。

同时，市委宣传部还将指导各县开展配套演出20余场，以整剧演出为主，兼顾名家名段、折子戏专场、音乐会、综艺演出等。剧目主要安排省、市“五个一工程”获奖剧目，省“文华奖”获奖剧目及近年新创作、新推出、深受观众喜爱的优秀作品。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 见习记者 李晓楠 通讯员 王林艳)