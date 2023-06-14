洛阳已成立34家退役军人就业创业基地

昨日，市退役军人事务局与洛阳交通运输集团有限公司(简称洛阳交运集团)举行战略合作签约暨洛阳市退役军人就业创业实训基地揭牌仪式，进一步提升退役军人就业创业质效。 揭牌仪式现场 昨日，市退役军人事务局与洛阳交通运输集团有限公司(简称洛阳交运集团)举行战略合作签约暨洛阳市退役军人就业创业实训基地揭牌仪式，进一步提升退役军人就业创业质效。 根据协议，洛阳交运集团将充分运用集团优质资源，着力打造集“技能培训、就业服务、创业引导”于一体的退役军人就业创业综合性服务基地，为退役军人提供咨询、辅导、培训、策划等就业创业服务，实现“就业+创业+培训”互联互通、良性循环，彰显退役军人自身价值，助推经济社会发展，服务国防和军队建设。市退役军人事务局将通过退役军人就业创业服务平台，优先为洛阳交运集团推荐优秀退役军人和提供招聘宣传服务，同时安排洛阳交运集团优先参与退役军人专场社会招聘会等专项活动。 截至目前，我市已成立34家退役军人就业创业(孵化、实训)基地： 1 老城区洛阳市公交驾校洛阳市退役军人就业创业实训基地 2 伊滨区河南省安装集团洛阳市退役军人就业创业实训基地 3 宜阳县前进化工集团洛阳市退役军人就业创业实训基地 4 偃师区河南通达电缆股份有限公司洛阳市退役军人就业创业实训基地 5 西工区正大集团河南片区洛阳市退役军人就业创业实训基地 6 伊滨区腾飞市政集团洛阳市退役军人就业创业实训基地 7 洛龙区炎黄科技园退役军人就业创业园 8 涧西区卓阳科技园退役军人就业创业园 9 洛龙区恒生科技园退役军人就业创业园 10 涧西区洛阳国家大学科技园退役军人就业创业园 11 洛龙区洛阳863创智广场退役军人就业创业园 12 汝阳县海中环保科技有限责任公司汝阳县退役军人就业创业实训基地 13 汝阳县河南康普食品股份有限公司汝阳县退役军人就业创业实训基地 14 宜阳县洛阳九创加速产业园宜阳县退役军人就业创业园 15 新安县洛阳新安县军创园网络科技有限公司新安县退役军人就业创业孵化园 16 新安县洛阳兰林农业科技有限公司新安县退役军人就业创业实训基地 17 孟津区开元机动车培训学校孟津区退役军人就业创业实训基地 18 孟津区洛阳鼎邦服装有限公司孟津区退役军人就业创业园 19 孟津区军嫂土鸡园孟津区退役军人就业创业园 20 栾川县河南省小巨人新材料科技有限公司栾川县退役军人就业创业孵化基地 21 栾川县洛阳市佳安置业有限公司栾川县退役军人就业创业孵化园区 22 瀍河区大北门产业园瀍河回族区退役军人就业创业基地 23 洛宁县河南洛阳承盈装配式科技有限公司洛宁县退役军人就业创业孵化基地 24 洛宁县河南洛龄食品有限公司洛宁县退役军人就业创业实训基地 25 洛宁县河南威林盛科信息技术有限公司洛宁县退役军人就业创业园 26 嵩县大众机动车驾驶员培训学校嵩县就业创业实训基地 27 嵩县嵩县皇拜山泉有限公司嵩县退役军人就业创业园 28 洛龙区洛阳牡丹瓷股份有限公司洛龙区退役军人就业创业基地 29 洛龙区洛阳军择实业有限公司洛龙区退役军人就业创业基地 30 洛龙区洛阳奥吉特农业开发有限责任公司洛龙区退役军人就业创业基地 31 洛龙区河南国文教育科技有限公司洛龙区退役军人就业创业基地 32 偃师区洛阳市建园模具制造有限公司偃师市退役军人就业创业实训基地 33 伊川县伊川县职教中心伊川县退役军人就业创业基地 34 老城区洛阳交通运输集团有限公司洛阳市退役军人就业创业实训基地 (洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 朱耿瑞 张晨迪 文/图)