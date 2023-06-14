本周，阵雨继续造访洛阳

今日洛阳多云，有小到中阵雨，气温24℃～33℃。
今日洛阳多云，有小到中阵雨，气温24℃～33℃。
刚经历过台风“杜苏芮”残余环流的风雨洗礼，洛阳本周天气依旧不消停。眼下，正值“七下八上”防汛关键期，洛阳气象部门提醒广大市民注意防范，平时出门最好带把伞，既能防晒也能防御阵雨突袭。
洛阳市气象台据最新气象资料分析，本周受副热带高压和高空低槽影响，我市云系较多，多分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。
最近几天天气预报
今天：多云，有小到中阵雨，气温24℃～33℃。
明天：多云，有分散性阵雨或雷阵雨，气温24℃～34℃。
8月3日(周四)：多云间晴天，局部山区有阵雨，气温25℃～34℃。
8月4日(周五)：多云到阴天，部分地区转阵雨或雷阵雨，气温26℃～34℃。
8月5日(周六)：阴天，有分散性阵雨或雷阵雨，气温26℃～34℃。
8月6日(周日)：阴天，有阵雨或雷阵雨，气温25℃～33℃。
8月7日(下周一)：阴天，有阵雨或雷阵雨，气温25℃～34℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）
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