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今年洛阳建成124个邻里中心 新增泊位6300余个
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.31 21:43

　　记者从7月31日召开的2023年高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会上获悉，今年洛阳坚持以文明城市创建统领城市提质，以城市提质支撑文明城市创建，实现两促进、两提升。

　　在文明城市创建方面，洛阳实施“五项治理”，建成公共停车场31个、新增泊位6300余个，完成216条背街小巷第一轮整治任务、540个老旧小区空中缆线整治工作、18个农贸市场微改造提升工作，开展“护盔”“净街”等专项行动，累计查处交通违法153万余例。

　　邻里中心是洛阳文明城市创建的亮点。今年，洛阳建成124个邻里中心，在邻里中心举办420班次技能培训，受益1.26万人次。

　　在城市提质方面，洛阳以“两建设、三改造”为着力点，深入推进社区公共服务设施建设和重点片区改造。全市年度计划完工841个项目，已开工591项，完工211项。

　　重大基础设施建设提速增效。栾川至卢氏等4条高速完成年度投资65%，7所外迁高中进入收尾攻坚阶段，河南省第二儿童医院等优质医疗资源相继建成投用。

　　公共服务设施更加齐全。建成社区体育公园41个、城市书房204座、“口袋公园”320座，社区15分钟“生活圈”持续完善提升。

　　老旧小区改造成效显著。2023年中央资金支持的587个小区，已开工建设469个，开工率83.7%，加装电梯58台。

　　市政设施微改造有序推进。上半年，洛阳完成交通堵点微改造47处，绿化提升龙门大道、开元大道(伊滨段)等18条道路、提档升级道路绿化坛头19处，新建公厕120座。

　　会议透露，在文明城市创建方面，洛阳将坚持对标对表，严格对照测评体系，加大对医院、交通场站、大型商场等重点点位的攻坚力度。同时，持续推进“五项治理”，提升老旧小区综合治理水平，重点整治背街小巷流动商贩、店外经营等问题，健全交通执法联动机制，加快推进停车差异化计时收费政策，开展星级农贸市场评定，持续提升农贸市场规范化、智慧化水平。洛阳还将把邻里中心和社区体育公园一体建设运营，抓紧推进今年20个片区级邻里中心建设，建立邻里中心“导师团”“能人库”，提升“三自”组织的队伍素质和活动质量。

　　在城市提质工作方面，下步洛阳将紧盯全年“两建设、三改造”841个项目建设目标任务，加快推进项目建设，确保年底前全部完成。高质量推进社区公共服务设施建设，持续加强已建成项目的后期运营管理，让群众得实惠、多受益、真满意，为全面建设现代化洛阳提供强力支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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