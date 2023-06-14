地质灾害风险预警！洛阳这些县区注意防范

刚刚，记者获悉，洛阳市发布最新地质灾害气象风险预警，7月31日20时至8月01日20时，汝阳县各乡镇、宜阳县各乡镇、偃师区大部、新安县各乡镇、孟津区各乡镇、栾川县各乡镇、伊川县大部、洛宁县大部、嵩县各乡镇为地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大，需注意防范。

刚刚，记者获悉，洛阳市发布最新地质灾害气象风险预警，7月31日20时至8月01日20时，汝阳县各乡镇、宜阳县各乡镇、偃师区大部、新安县各乡镇、孟津区各乡镇、栾川县各乡镇、伊川县大部、洛宁县大部、嵩县各乡镇为地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大，需注意防范。 刚刚，记者获悉，洛阳市发布最新地质灾害气象风险预警，7月31日20时至8月01日20时，汝阳县各乡镇、宜阳县各乡镇、偃师区大部、新安县各乡镇、孟津区各乡镇、栾川县各乡镇、伊川县大部、洛宁县大部、嵩县各乡镇为地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大，需注意防范。 ●黄色预警区域：汝阳县、宜阳县、偃师区、新安县、孟津区、栾川县、伊川县、洛宁县、嵩县(9个县区) ●镇(乡)地质灾害气象风险预警： 1.汝阳县：辖区及各乡镇。 2.宜阳县：辖区及各乡镇。 3.偃师区：府店镇、槐新街道办事处、山化镇、缑氏镇、大口镇、高龙镇、首阳山街道办事处、顾县镇、商城街道办事处、邙岭镇。 4.新安县：辖区及各乡镇。 5.孟津区：辖区及各乡镇。 6.栾川县：辖区及各乡镇。 7.伊川县：水寨镇、鸦岭镇、半坡镇、高山镇、河滨街道办事处、鸣皋镇、江左镇、酒后镇、平等乡、白沙镇、城关街道办事处、白元镇、葛寨镇、吕店镇。 8.洛宁县：下峪镇、东宋镇、马店镇、河底镇、陈吴乡、涧口乡、故县镇、小界乡、长水镇、底张乡、兴华镇、赵村镇、景阳镇。 9.嵩县：辖区及各乡镇。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图)