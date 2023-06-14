突破10亿元大关、位居全国第一！洛阳综保区进出口额增势明显

日前，在洛阳综合保税区内，入驻企业麦斯克电子材料股份有限公司车间全力开动。一片片光滑如镜的银灰色IC级8英寸硅抛光片，即将销往河北普兴、上海新傲等国内知名半导体企业，并出口美国、韩国、日本、德国、英国等海外市场。

建设中的洛阳综保区二期智能装备产业基地

切割、倒角、清洗、抛光……

日前，在洛阳综合保税区内，入驻企业麦斯克电子材料股份有限公司车间全力开动。一片片光滑如镜的银灰色IC级8英寸硅抛光片，即将销往河北普兴、上海新傲等国内知名半导体企业，并出口美国、韩国、日本、德国、英国等海外市场。

“前不久，我们成功申请综保区一般纳税人试点备案，具备保税、非保税双重身份，同时开拓国际、国内两个市场更加便利。”说起综保区给企业经营带来的优势，企业相关负责人话语中满是收获感。

麦斯克在政策加持下的火热场景，是综保区44家入驻企业的缩影——在去年实现进出口额8.18亿元基础上，今年上半年，洛阳综保区实现进出口额7.78亿元，不仅累计进出口额突破10亿元大关，而且同比增速位居全国综保区第一！

洛阳综合保税区入口

国外货物入区保税，国内货物入区视同出口、实行退税，区内企业之间货物交易不再征收增值税和消费税……作为我国开放层级最高、优惠政策最多、手续最简化的海关特殊监管区域，综合保税区2020年落地洛阳以来，采取“边建设、边招商、边运营”模式，充分利用现有厂房资源招引保税加工类项目，引入了麦斯克电子、汇晶新材料公司等科技型制造加工企业，使得入驻企业充分享有运输成本低、通关流程高效、物流派送快、售后服务便捷等经营优势。

金属敲击此起彼伏，运输车辆来来往往。在投资额1亿元的洛阳综保区二期智能装备产业基地项目现场，工人正抢抓工期，一片繁忙景象。设计4层楼高的保税加工厂房雏形已现，全力冲刺年底交付使用。

今年以来，在一期总面积10万平方米的7个保税物流仓库已经建成投用基础上，洛阳综保区瞄准企业资金、土地等方面的“痛点”建设标准化厂房仓库，减轻企业前期建设成本，让企业轻装上阵、安心发展。

“未来，这里就像一个‘延长的码头’，国外的进口货物进入综保区后，暂时不需要缴纳关税，经过保税加工厂房加工生产后，出了综合保税区销往国内再按货物状态征收税款，为企业省时、省力、省钱。”洛阳综保区相关负责人说。

根据建设计划，预计到2025年底，洛阳综保区保税研发、保税加工、保税电商平台等后续工程将全部建成，为助力提升洛阳贸易便利化水平、加速推动高水平开放贡献新举措、积蓄新动能。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 实习生 马毅龙 邵亦琳 通讯员 胡剑颖 王昆 文/图）