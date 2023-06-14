8月7日起报名！涧西区公开选调小学教师50名

据涧西区政府官网消息，为满足涧西区教育教学工作需要，经涧西区委、区政府研究决定面向社会公开选调优秀小学教师50名（其中语文30名、数学20名）。

据涧西区政府官网消息，为满足涧西区教育教学工作需要，经涧西区委、区政府研究决定面向社会公开选调优秀小学教师50名（其中语文30名、数学20名）。此次选调面向教育系统在编在岗的中小学教师。

一、报名条件

1.学历学位要求：普通高等教育本科及以上学历和学位(含经我国驻外使领馆和教育部认定承认的国外高校本科及以上学历，对所学专业及学历学位的审查以教育部留学服务中心颁发的国外学历学位认证书记载为准)；

2.教师资格要求：应具有与报名岗位层次、专业相对应的教师资格(具有高层次教师资格的，可报名同专业低层次岗位)，并持有与所报名专业相一致的中小学教师任职资格证、聘任证；

3.年龄要求：年龄须在40周岁及以下(1982年8月31日以后出生)；对于博士研究生、硕士研究生，以及获得省级学术技术带头人、省级教研室组织的优质课一等奖获得者、省市级名师荣誉者，年龄可放宽至45周岁(1977年8月31日以后出生)；

4.获得省辖市级教育教研部门组织的优质课大赛一等奖及以上(基础教研部门组织的常规优质课，应与报名专业相一致的学科)，同时满足荣获县(区)级名师、骨干教师、优秀班主任等荣誉其中一项；

5.近五年年度考核均为合格以上等次。

二、报名时间和地点

报名时间：2023年8月7日至2023年8月9日(上午8：30-11:30，下午15:00-18:00；报名期间咨询电话：0379-60232450)。

报名地点：洛阳市涧西区安徽路27号安徽路小学。

教体局咨询电话：0379-62226023(上午8：30-11:30，下午15:00-18:00)。

三、面试试讲

1.面试试讲采取“试讲+答辩”的方式进行，讲课准备时间15分钟，试讲10分钟，答辩5分钟。试讲内容从现行小学教材中随机抽取。面试试讲满分为100分，成绩低于80分的不予录用。

2.面试试讲成绩计算：由评委去掉一个最高分和一个最低分后，计算平均分(保留两位小数)，该平均分为考生面试试讲成绩。在两个及以上面试组的考生，面试试讲成绩采取“二次平均法”，由现场成绩加权平均得出。

3.面试试讲时间及地点另行通知。