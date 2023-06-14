西工区多所学校体育场地暑假期间对外开放

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：暑假期间，洛阳各县区学校操场对外开放吗？能否公布一下暑假西工区、涧西区开放学校的相关信息吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：暑假期间，洛阳各县区学校操场对外开放吗？能否公布一下暑假西工区、涧西区开放学校的相关信息吗？

洛阳市教育局回复：根据统计情况，目前各县区能满足开放要求的学校已经在对外开放，大部分学校暂不具备开放条件。

西工区目前符合条件周末及节假日免费对外开放体育场地的学校有6所，分别为：洛阳市第二十六中学、洛阳市第十六中学、洛阳市第二十七中学、洛阳市直机关第一幼儿园、第二实验小学、零一四学校。该学校需提前预约登记，限时开放。

涧西区90%学校为全国校园足球特色学校及省市级体育传统项目学校，学校常年有运动队在校内训练，故不对外开放，其余学校由于各种原因，不具备开放条件，故涧西区全区均未向社会开放。建议和辖区教体局或学校联系沟通，了解是否开放以及入校要求等。

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