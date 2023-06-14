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洛阳15家企业获评省级制造业“单项冠军”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.31 09:12

　　记者昨日从市工信局获悉，在近日开展的2023年度河南省制造业单项冠军企业遴选中，我市15家企业脱颖而出，成功获评“单项冠军”。

　　制造业单项冠军企业是长期专注制造业某些细分产品市场，生产技术或工艺国际领先，单项产品市场占有率居全球或国内前列的企业，代表着各自领域全球细分行业的最高发展水平。此次系我省首次进行省级制造业单项冠军企业评选，最终入选的洛阳企业中，既有大型国企，也有中小民营企业，涵盖了农机装备、高端轴承、生物医药、电子化工材料等领域，是全市重点发展的十大产业集群中的优秀代表。

　　其中，作为工信部命名的“拖拉机产业链”链主企业，以及国家农机装备创新中心牵头单位，第一拖拉机股份有限公司拥有国内最成熟的拖拉机系列产品开发经验、国内农机行业最完整的核心零部件制造体系，企业打造的东方红大中型拖拉机始终保持市场占有率行业第一。

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司主营产品深加工玻璃钢化设备，填补了国内玻璃深加工设备此前完全依赖进口的短板。产品年销量连续17年位居全球同行业之首，已出口超过120个国家和地区，目前已有超过5000条北玻钢化炉生产线在世界各地运行。

　　中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司研发的透明材质在线缺陷检测设备是产业链供应链关键环节及关键领域“补短板”产品，填补了国内空白。其在消费电子盖板玻璃、显示面板等领域大力开展系列高端AOI检测装备的应用，已与蓝思科技、伯恩光学、京东方等行业龙头企业形成长期稳定合作关系。

　　下一步，我市将继续健全体系、完善政策、优化服务，推动“单项冠军”等制造业优质企业数量持续增长，强化示范效应，持续探索形成可借鉴、可复制、可推广的优质企业发展新路径，加速推动全市制造业企业做大做强做优。

　　洛阳15家上榜企业名单

　　第一拖拉机股份有限公司

　　洛阳新强联回转支承股份有限公司

　　洛阳双瑞万基钛业有限公司

　　洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

　　洛阳中超新材料股份有限公司

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司

　　洛阳龙鼎铝业有限公司

　　洛阳海惠新材料股份有限公司

　　洛阳华荣生物技术有限公司

　　中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司

　　洛阳盛铁耐火材料有限公司

　　河南中托力合化学有限公司

　　洛阳市奇航化工有限公司

　　河南新开源石化管道有限公司

　　洛阳鸿元轴承科技有限公司 (洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐原芃 王鹏)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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