国家级旅游度假区申报工作启动

记者昨日从市文广旅局获悉，新一批国家级旅游度假区申报工作启动，申报截止日期为8月31日。
记者昨日从市文广旅局获悉，新一批国家级旅游度假区申报工作启动，申报截止日期为8月31日。
记者昨日从市文广旅局获悉，新一批国家级旅游度假区申报工作启动，申报截止日期为8月31日。
据悉，国家级旅游度假区按照“材料审核—基础评价—现场检查—审议—公示—公告”的程序组织认定。推荐申报的旅游度假区按照程序通过基础评价的纳入现场检查名单，未通过基础评价的1年后方可再次申请基础评价。
●旅游度假区是以提供住宿、餐饮、购物、康养、休闲、娱乐等度假旅游服务为主要功能，有明确空间边界和独立管理运营机构的集聚区。
申报国家级旅游度假区应具备以下条件：
符合国家标准《旅游度假区等级划分》及相关细则要求；
度假设施相对集聚，经营状况良好；旅游公共信息服务体系健全；
游客综合满意度较高；
在全国具有较高的知名度和品牌影响力；
被认定为省级旅游度假区1年以上等。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华)
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