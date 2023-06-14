洛阳警方严打各类突出犯罪 护航经济社会发展

28日，全市公安机关项目建设观摩暨重点工作推进会召开。

28日，全市公安机关项目建设观摩暨重点工作推进会召开。

会议透露，今年下半年，我市警方将严打以盗窃、电诈为代表的突出犯罪，坚决剿灭民生“小案”，对入户盗窃、盗窃“三车一瓶”、盗窃车内财物、盗窃营业场所等四类现发案件，树立“有案必破”理念，确保发一起、盯一起、破一起，切实维护好人民群众切身利益。

与此同时，我市警方将纵深推进“平安护夏”专项行动，全面排查整治安全隐患；持续推进“查控清”工程、入户走访和矛盾纠纷排查化解，切实消除安全隐患；完善街面快反机制建设，进一步提升巡逻盘查率、街面调处率，加大街面现行犯罪打击力度，把街面案件、风险隐患压降到最低；优化道路交通环境，力争8月底实现交通事故远程处理占比在40%以上。

根据部署，我市警方将进一步强化项目引领、“法基共智”四轮驱动，大力推进执法规范化建设，强力推进简案快办机制落实，努力推动平安洛阳建设再上新台阶。

副市长、市公安局局长张武清参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 程昊)