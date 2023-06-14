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这个帆布斜挎包 陪他走过22年军旅生涯
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.31 08:38

背上挎包，找找当年的感觉

　　帆布斜挎包，不少上了年纪的人想必不陌生。曾几何时，它是军人和学生的必备品。87岁老人马正新家里珍藏着这样一个帆布斜挎包，这个挎包陪他走过了光辉的22年军旅生涯，承载了他军旅生活的记忆。今天，让我们来聆听老人与挎包的故事。

　　报名参军 他领到了人生第一个包

　　马正新是中国空空导弹研究院退休干部，现住在西工区体育场路附近一个小区。26日上午，记者在老人家中看到，他珍藏多年的帆布斜挎包就在墙上挂着。这个挎包为土黄色，长约30厘米，宽约25厘米，翻盖样式，配有单边长肩带，里面有夹层，肩带和包体有磨损的痕迹。它尽管看起来老旧，但充满浓浓的年代感。

　　马正新与这个挎包的缘分，还得从他当兵时说起。他的老家在孟津区会盟镇东良村。1954年7月初的一天，他和同学正埋头苦读，为中招考试作准备，学校领导带着几名军人来到教室里，号召大家响应祖国号召，参加空军。原来，当时空军人才紧缺，国家急需这方面人才。马正新不假思索报了名。

　　“我家穷，甚至连盐都吃不起，我之所以能上学，全靠国家资助。”老人说，他很感激国家，因此只要国家需要，他愿第一个站出来。班里40多个学生，几乎全报了名。经过层层筛选，14个人被选上，其中就有他。

　　当年8月，马正新等新兵被分到成都一所航空预备学校学习，他刚到校就领了一整套东西，包括被褥、军装、蚊帐、帆布斜挎包等物品。这个挎包是他人生第一个包，后来陪他辗转了很多地方。

　　挎包主要用来装书 平时用起来很爱惜

　　来到成都，马正新原以为会学驾驶飞机。当时抗美援朝战争刚结束一年，受英雄人物影响，他梦想有朝一日能飞上天与敌人作战。“我们没学开飞机，而是学数理化等知识。”马正新说，他的帆布斜挎包主要用来装书。平时，他很爱惜这个挎包，但不敢装太多书，生怕把包撑坏。

　　1955年4月初，国家紧缺领航员，有关部门来到马正新所在的学校，急招60名学员到长春的航校学习深造，马正新因成绩优异成功入选。作为一名农家子弟，他对领航员具体是干啥的并不清楚。后来他才知道，领航员的主要任务是利用雷达等技术设备，引导歼击机与敌机作战。

　　临行前，马正新打包行李，没有忘记将帆布斜挎包带上。到达长春后，他每天学习时间达到10个小时，学习飞行原理、空中领航、空中射击、地面领航、地面引导等科目。

　　“教材全靠挎包来装。”老人回忆，每次他去澡堂洗澡，换洗的衣袜也是用挎包来装，“那时候哪有其他包，也没塑料袋，挎包是使用频率非常高的物品”。

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[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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