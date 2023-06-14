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以铁的纪律严的作风 坚决筑牢防汛备汛安全堤坝
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.31 08:36

　　28日，市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰到汝阳县督导检查防汛救灾工作，并实地调研乡村振兴、纪检监察干部队伍教育整顿等工作开展情况。

　　祁建峰冒雨来到汝阳县十八盘乡斜纹村，走上村头漫水桥，详细了解他任河长的斜纹河历年防汛度汛情况。他强调，要认真落实防汛责任制，压实各级河长责任，严格执行防汛纪律，加大河道日常巡查力度，及时排查问题、解决问题，确保人民群众生命财产安全。在金堆城钼业公司，祁建峰实地察看尾矿库矿渣堆放和周边生态环境治理等情况，听取企业防汛备汛、生产经营等情况汇报。他强调，企业要落实好安全生产主体责任，加大科技和环保投入，把尾矿库安全度汛作为安全生产重中之重，努力实现经济效益和社会效益双赢。相关职能部门要履行好监管责任，加强尾矿库风险隐患排查整治和日常安全巡查，严防发生泥石流塌方等次生灾害。

　　祁建峰要求，全市纪检监察机关要紧紧围绕市委市政府最新部署要求，切实把加强防汛备汛监督作为重大政治任务，严肃防汛责任和纪律，紧盯制度机制建立运行、防汛责任制落实、风险隐患排查整改，以及物资储备、应急演练等，扎实开展防汛备汛工作专项监督检查，对不担当、不作为、乱作为及形式主义、官僚主义问题严肃问责，以铁的纪律、严的作风，坚决筑牢防汛备汛安全堤坝。

　　督导期间，祁建峰还来到汝阳大智农业科技公司，调研惠民产业发展情况；与基层纪检监察干部深入交谈，了解教育整顿工作开展情况。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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