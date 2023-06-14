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“不扫兴”是对孝心的最好回馈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2023.07.31 08:34

　　“绝不说‘门票太贵，你玩吧我站外面就行’”“绝不说‘外面太贵，还不如在家吃呢’”……近日，一段北京女孩带爷爷奶奶旅游出发前“特别宣誓”的视频，引起无数网友的共鸣和热议，纷纷表示“不扫兴已打败99%的长辈了”。

　　视频中的爷爷奶奶，像不像我们上了年纪的长辈？长辈爱扫兴，似乎是全国统一的。生活中朋友常诉说，带公公婆婆出去玩，他们嫌浪费钱，坐车又辛苦；给爸妈买啥，都被说是交“智商税”；一花钱吃美食，长辈就唠叨不如家里的好吃、实惠……自己想为家中老人尽孝，却备感受挫和沮丧。

　　老人大多经历过物资短缺的年代，他们也渴望去外面的世界看看，也想享受以前没享受的美好，之所以“扫兴”，是因为吃过苦，知道晚辈挣钱不易。“扫兴”的背后，是长辈对晚辈的心疼和怜爱。晚辈都是踩着长辈的肩膀去看世间繁华，长辈的疼爱固然重要，但是，学会欣然笑纳来自晚辈的孝心，会令他们更开心。

　　现在的年轻人，怎么开心怎么来，尽孝的方式多元又有趣。比如，前不久一个杭州女孩带着妈妈，不远千里坐高铁而来，尽情享受洛阳的汉服自由。一个小伙儿给父亲安排皮蛋奶茶和西式大餐，让父亲感觉新鲜又有面子，欣然吃了。这样的例子不胜枚举。年轻人想趁着有时间，带长辈去天南海北，去长辈年轻时想去而没有去过的地方，看更大的世界，这孝心纯粹而热烈，他们乐于与长辈分享生活的快乐，也为长辈愿意接受自己的孝心而感到高兴，因为长辈脸上的笑容，是他们最想看到的。

　　“不扫兴”是对孝心的最好回馈。老人的消费观也需要与时俱进，跟上年轻人尽孝的脚步。老人自己幸福，晚辈也欣慰，老人不妨多些人间清醒，学会接纳后辈的爱，如此定会收获更多的爱。(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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