是谁救了“反贼”李白

与李白、杜甫同游河洛的高适，不仅是唐代著名边塞诗人，也是统兵打仗的一把好手。

与李白、杜甫同游河洛的高适，不仅是唐代著名边塞诗人，也是统兵打仗的一把好手。

唐肃宗上台后，任命高适为淮南节度使，派他平定“永王之乱”，抓反贼，夺失地。

谁能想到，命运跟李白开了个莫大的玩笑：高适昔日的好哥们儿竟然成了“反贼”，论罪当斩。

电影《长安三万里》开篇便是皇帝派人兴师问罪，质问高适与李白到底是啥关系；结尾又借他人之口道出高适明里袖手旁观，暗中拜托大将郭子仪营救李白。

史书里可不是这么写的。

受牵连，“诗仙”锒铛入狱

公元755年年底，安史之乱爆发。很快，洛阳、长安相继沦陷。

公元756年，唐玄宗南下避乱，命太子李亨、永王李璘等诸位王子各自统兵收复失地。太子抓住时机在北方称帝，直接宣告老皇帝已“退休”，如今是新皇帝唐肃宗的天下。

唐玄宗权衡利弊，派永王到江陵整顿唐军，北上收复西京长安、东都洛阳，平定叛乱，牵制新君。怕永王没斗争经验，唐玄宗还特意指派高适等人辅助。

永王招兵买马，剑指中原，为了扩大声势，还把名满大唐的“诗仙”李白请出了山。这可让唐肃宗坐不住了。

唐肃宗李亨与永王李璘是异母兄弟。李璘自幼丧母，哥哥李亨一手将其带大，兄弟感情可见一斑。

无奈，在权力的游戏中，亲情过于脆弱。唐肃宗原打算好好商量，和平解决，命永王交出兵权，可永王表示我只听咱爹的，不听你的。

这就难办了。高适预见到一场血雨腥风即将来临，而永王绝无生还的可能，遂火速换阵营，投效唐肃宗。

果然，皇室相残的戏码又一次上演：唐肃宗左右开弓，攘外安内，一边派大将郭子仪、李光弼等人讨伐叛军，一边派高适镇压“反贼”永王——高适曾在永王身边效力，对其知根知底。

公元757年，永王被杀，李白被牵连入狱。

老朋友，你为何见死不救

李白天真任性，认为永王之军是北上收复中原的正义之师，一口气写了11首诗，为永王摇旗呐喊，歌功颂德。这些诗成了他参与谋反的罪证。

锒铛入狱，性命堪忧，一向桀骜不驯的李白也心中恐慌。他放下身段，写信向老朋友高适求救：亲，我只是一个写诗的，懂啥政治嘛！我只是不小心站错了队而已。你是“智勇冠终古”的大英雄，求你念在咱们过去的交情上，救我一命！

求救信石沉大海，杳无音信。李白的夫人登门求助，高适避而不见。

这倒也不难理解。李白涉嫌谋反——而这是历朝历代的皇帝最忌惮的，谁敢冒着掉脑袋的风险为李白求情？

《旧唐书》《唐才子传》里说，高适年轻时敢想敢说，很讲义气。不计后果的仗义执言，让他在人生路上栽了不少跟头，好不容易被唐玄宗封作谏议大夫，却遭权臣杨国忠猜忌、排斥，报国之志得不到重视，平叛策略得不到采纳，一身本领无处施展，郁郁不得志。直到他投效唐肃宗，这才得到重用，被提拔为淮南节度使，统管一方。这时，他已年过半百。人生能有几个50年？

官场尔虞我诈、波谲云诡，高适肩负着家族的兴衰荣辱，一旦和反贼扯上关系，难免授人以把柄，一旦有人举报他徇私枉法，诬告他是反贼的内应，只怕是百口莫辩，到时候很可能没救出李白，连自己也要搭进去。

再说了，皇帝欣赏他的才干，信任他的能力，他岂可辜负？人性趋利避害，高适的沉默看似冷酷，实则心有苦衷。只是这个明哲保身的选择让高适饱受诟病，很多人骂他无情无义，李白为此似乎也跟他绝交了。

再不见，从此兄弟变路人

电影《长安三万里》中说道，高适明里虽未出手，暗中却拜托大将郭子仪营救李白。还说，多年前，高适和李白曾在边疆救过郭子仪。

其实，这些细节十有八九是杜撰的，史书中并未提及高适救过李白或郭子仪。郭子仪向皇帝求情饶李白一命倒是真的。

后来，李白被从轻发落，流放夜郎(西南边境)。或是怨高适见死不救，他写了“绝交诗”《君马黄》：“君马黄，我马白。马色虽不同，人心本无隔。共作游冶盘，双行洛阳陌……猛虎落陷阱，壮士(一作夫)时屈厄。相知在急难，独好亦何益。”

你的马儿黄，我的马儿白。马色虽不同，但咱们曾经心意相通，结伴在洛阳的道路上游乐驰骋。如今虎落平阳，壮士落难，知交好友本当在危难之时出手相救，却袖手旁观，这朋友处着还有什么意思？

他在《箜篌谣》里说得更直白：“兄弟尚路人，吾心安所从。”兄弟尚且与路人一样，真让人伤心！

昔日同游河洛的老朋友从此形同陌路，成了最熟悉的陌生人。李白的诗中不再有高适，高适的诗中也不再有李白。

幸亏还有小老弟杜甫，让李白相信世间尚存单纯美好的友谊。欲知详情，请看下期。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）