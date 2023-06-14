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用心用情帮到点上——四谈推动民营经济实现更大发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2023.07.31 08:35

　　企业引才渠道有限，引进高端人才困难，怎么办？

　　政录企用！当多家民企抛出这一“成长的烦恼”，洛龙统筹全区20个事业空编，专项引进20名高学历专业性人才，让人才“带编入企”助企发展。这一创新之举，打破企业招才引智瓶颈，缓解企业用人难题，一时获广泛点赞。

　　挠痒就得挠到痒处，帮扶就要帮到点上！

　　今天，大环境依旧严峻复杂，小气候同样存在挑战，我们要“和民营企业同舟共济、共克难关”，帮“自己人”一把，就必须懂得企业面临的难点、痛点、堵点，帮到关键处，帮到点子上。最近，从市委常委会会议到深入民营企业调研，在要求深入开展“万人助万企”的同时，市委书记江凌反复强调“加大涉企具体问题解决力度”“个性问题逐个解决，普遍问题形成政策”，其实就是让我们更加注重助企纾困的针对性、精准性、实效性。

　　事实上，无论是用人难，还是在用钱、用地、经营、审批等方面遇到的一道道坎儿，很多企业面临的困难不是宏观抽象的，而是微观具体的。如果在帮扶上蜻蜓点水、浮在面上，深度研究不够，方法简单粗放，拿出的举措大而化之，只会是隔靴搔痒，效果可想而知。可以说，企业有没有获得感，能不能轻装上阵，就看我们能不能有的放矢、精准施策，切实帮企业解决一些现实而紧迫的难题。

　　为了解决民营企业回款难、维权难等问题，最近党中央、国务院发布的“民营经济31条”中，明确提出建立健全政务失信记录和惩戒制度，推动政府诚信履约；为了让民营企业快速获取融资支持，日前河南出台的激发民间投资新活力十九条措施中，首次推出“投贷联动试点合作机制”，让民间投资重要项目在立项环节即可对接银行……对于如何“帮对点”，这些“顶层设计”的指向，可谓十分清晰。而从市级层面常态化召开问题协调会，到全市各地不间断举办银企对接活动，再到帮扶环节坚持“一企一策”，洛阳推出的不少助企举措，讲求的也是一个“准”字。

　　帮到急难处，帮到点子上，这才是“用心用情”，这才叫“同舟共济”。今天，我们要更好地帮扶企业，就要在惠企政策宣讲上变“大水漫灌”为“精准滴灌”，既分行业、分类型作宣讲，也一对一、点对点送政策；就要真正深入企业、深查细核，把企业“急难愁盼”问题排查到位、解决到位；就要加大对共性疑难问题的政策研究力度，既解决个性问题，又破解共性难题，惠及更多企业。

　　想企业之所想，急企业之所急，用心用情解决一个个现实难题，我们就能给民营企业吃下“定心丸”，帮他们轻装上阵、乘风破浪！(洛 平)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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