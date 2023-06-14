穿汉服过八十大寿 洛阳一老太太福气满满

今年，洛阳汉服异常火爆，街头随处可见穿着汉服的身影。市民刘红梅等兄妹5人，也赶了一把时髦，在母亲宋老太太80岁的寿宴上，让母亲体验了一把穿汉服过大寿，老人开心得像个孩子。

宋老太太过八十大寿的汉服造型

今年，洛阳汉服异常火爆，街头随处可见穿着汉服的身影。市民刘红梅等兄妹5人，也赶了一把时髦，在母亲宋老太太80岁的寿宴上，让母亲体验了一把穿汉服过大寿，老人开心得像个孩子。

让母亲穿汉服过大寿 帮其圆汉服梦

昨日上午，记者来到位于老城区东道口3号院的宋老太太家里，老人忙不迭地拿出一个用玫瑰花制作的“寿”字造型礼物，一按旁边的开关，玫瑰花周围的彩灯闪闪发亮，煞是好看。“这是孩子们送给我的寿礼。”老人高兴地说。说起此次子女们让她穿汉服过寿，老人更是笑得合不拢嘴。

宋老太太有一儿四女，目前跟着排行老二的儿子刘宝强生活，7月27日她过八十大寿。当天中午，在瀍河区一家饭店，刘宝强、刘红梅等5名子女轮番上前，为老人祝寿，并献上寿礼。除了刘宝强没穿汉服，老寿星等女性家庭成员均是汉服妆造。寿宴结束后，大家又带着老寿星到洛邑古城拍照“打卡”。

让母亲穿汉服过大寿的创意，来自二女儿刘红梅。“洛阳汉服太火爆了。”刘红梅说，今年早些时候孩子给她买了一件汉服，她曾穿着汉服带母亲出去游玩，母亲很是羡慕。前几天，眼看母亲的寿辰快到了，她便想让母亲体验一下穿汉服过大寿，帮母亲圆梦。