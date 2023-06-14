上半年洛阳发放公积金贷款36.54亿元

日前，记者从市住房公积金管理中心2023年上半年工作讲评暨党风廉政建设工作推进会上获悉，今年上半年，我市住房公积金主要业务指标增长强劲，共为8361户职工发放公积金贷款36.54亿元，超过去年全年的6321笔26.50亿元。

日前，记者从市住房公积金管理中心2023年上半年工作讲评暨党风廉政建设工作推进会上获悉，今年上半年，我市住房公积金主要业务指标增长强劲，共为8361户职工发放公积金贷款36.54亿元，超过去年全年的6321笔26.50亿元。 日前，记者从市住房公积金管理中心2023年上半年工作讲评暨党风廉政建设工作推进会上获悉，今年上半年，我市住房公积金主要业务指标增长强劲，共为8361户职工发放公积金贷款36.54亿元，超过去年全年的6321笔26.50亿元。 数据显示，今年上半年全市归集46.11亿元，同比增加11.64%。其中，市区管理部本年归集29.81亿元，同比增加11.77%；县区管理部本年归集16.30亿元，同比增加11.40%。全市新增缴存单位781家，新增缴存职工26560人。 上半年，全市办理各类公积金提取35.57亿元，同比增加31.27%。其中，市区管理部本年提取24.50亿元，同比增加33.99%；县区管理部本年提取11.07亿元，同比增加25.62%。 在贷款方面，市住房公积金管理中心先后推出商转公、组合贷、带押过户等业务，极大地满足了群众需求。上半年全市为8361户职工发放贷款36.54亿元，其中商转公3630户14.28亿元，组合贷1017户4.94亿元。 6家合作银行上半年为861户借款职工发放公积金贴息贷款3.97亿元，贴息374.74万元。 市住房公积金管理中心相关负责人表示，将继续提高服务质量，发挥公积金住房保障作用，不断提升缴存单位和缴存职工获得感、满意度，助力房地产市场平稳健康发展。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 陈涛)