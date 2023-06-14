退役军人优待证“含金量”持续提升

开通24小时绿色就诊通道、推出加油优惠措施……日前，市退役军人事务局分别与河南科技大学第一附属医院、中国石化销售股份有限公司河南洛阳石油分公司签署拥军优抚合作协议，进一步提升退役军人优待证“含金量”。

开通24小时绿色就诊通道、推出加油优惠措施……日前，市退役军人事务局分别与河南科技大学第一附属医院、中国石化销售股份有限公司河南洛阳石油分公司签署拥军优抚合作协议，进一步提升退役军人优待证“含金量”。

本次合作签约是我市进一步扩展退役军人优待证使用场景、丰富优待内容的第四批集中签约。根据协议，河科大一附院将为持河南省退役军人优待证的患者开通24小时绿色就诊通道，同时为患有严重疾病的人员优先提供优质医疗资源和专家诊疗服务；中石化洛阳各网点将推出不同程度的加油优惠措施。

据悉，自我市退役军人优待证申领制发工作开展以来，全市各级退役军人事务部门已累计为退役军人和其他优抚对象办理发放20余万张，目前申领工作已从集中办理转为常态化办理。

从今年4月1日起，我市在全省率先推出持河南省统一制发的退役军人优待证人员免费乘坐公交、地铁，以及游览公共文化设施和实行政府定价指导价管理的旅游景区免收门票等政策，龙门石窟、老君山、鸡冠洞、龙潭大峡谷等73家景区为相关人员提供免门票服务。

“我们在确保实施国家116条优待目录清单内容的基础上，积极发动社会各行各业创新拓展生活、医疗、交通等优待内容，从衣、食、住、行、娱、购、游等方面为持证对象提供更加便捷的优待服务。”市退役军人事务局有关负责人介绍，根据此前签订的协议，中国移动、中国联通、中国电信洛阳分公司分别为持退役军人优待证人员提供了专属优惠通信套餐，最高优惠幅度达到50%，中国联通洛阳分公司还为优待证套餐号码之间提供每月1000分钟的免费通话；洛阳百家好一生药店、一杆秤大药房、洛阳美年大健康信息咨询有限公司根据拥军优抚合作协议，对退役军人在购药、体检方面进行优惠。

截至目前，市退役军人事务系统已与16家企事业单位签署了拥军优抚合作协议，退役军人优待证的“含金量”越来越高。

另外，在市级层面不断签约的同时，我市各县区也积极拓展退役军人优待证使用场景，西工区、栾川县、新安县等地相继出台拥军优待政策，为持退役军人优待证人员提供购药看病、酒店住宿、专属观影、口腔护理等优惠，全社会尊崇尊重退役军人的氛围日渐浓厚。

市退役军人事务局有关负责人说，我市将持续扩大退役军人优待证使用范围，鼓励引导更多社会组织和企业主动推出更多优先优质优惠措施，惠及更多退役军人。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 刘渊 韩中军）