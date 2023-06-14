男子冲动欲轻生 众人下水营救

近日，记者得知这样一件事儿，一名男子因家庭矛盾一时冲动，跑到洛河轻生，民警、辅警冒着被水冲走的风险，将人营救上岸。

近日，记者得知这样一件事儿，一名男子因家庭矛盾一时冲动，跑到洛河轻生，民警、辅警冒着被水冲走的风险，将人营救上岸。

19日凌晨3时许，洛龙公安分局巡特警大队接到一起群众报警称，有人要跳河轻生，目前在洛河南岸的洛浦公园西苑桥段。值班辅警陈艳涛和同事在赶往现场途中得知，报警人为李女士，因家庭矛盾，其爱人杨先生欲轻生。

由于不清楚杨先生的具体位置，陈艳涛等人打着手电在洛浦公园里寻找，遇到了涧西公安分局民警李少辉等人。他们行至西苑桥西的橡胶坝附近时，陈艳涛看到岸边有疑似手机的亮光，走近发现，确实是杨先生的手机，还有酒瓶等物品。紧接着，他们看到杨先生已经下水，正往河中间走。

作为市神鹰救援队队员，陈艳涛掌握一些水上救援技巧。经商量，他与李少辉穿上救生衣，拿着救生圈下水救人。深夜视线不好，且水流湍急，俩人被水从水泥台上冲了下去，所幸经过一番努力爬了上来。“我们靠近杨先生时，对方情绪激动。”陈艳涛说，他们一边安抚杨先生的情绪，一边找机会牢牢地抓住了对方，将其安全带至岸边。随后，杨先生的亲友赶到，将人接走。

事后，陈艳涛和李少辉等人收到了家属送来的锦旗。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 实习生 刘淼淼 通讯员 方楚）