白鹭出现脱水症状 专业人士紧急施救

记者28日从汝阳县获悉，该县野生动物保护部门日前救助了一只国家二级保护动物白鹭。

专业人士为白鹭做检查（受访者供图）

记者28日从汝阳县获悉，该县野生动物保护部门日前救助了一只国家二级保护动物白鹭。

25日下午3时许，汝阳县林业局接到热心群众电话称，在陶营镇汝安路发现一只受伤的鸟。该县野生动物保护部门工作人员迅速赶到现场，初步检查发现，这只鸟精神萎靡，无法正常飞行，暂时丧失了野外生存能力。经仔细辨认，工作人员确认其为国家二级保护动物白鹭。

“近期气温较高，白鹭出现脱水症状，丧失了飞行能力。”汝阳县林业局工作人员介绍，为防止白鹭病情加重，工作人员随即将其带回工作地进行救治，喂食水、鱼后，白鹭逐渐恢复体力，在确认白鹭无大碍后，已将其放生。

近年，汝阳县持续推进生态文明建设，现有各类野生动植物150余种，其中国家二级保护动物10余种。该工作人员提醒广大市民：如果遇到野生动物需要救助或放生，应及时和当地林业部门、公安部门联系，由专业人士对野生动物的生存能力进行充分评估，并根据情况进行救治、放生。如果鸟出现脱水症状，可将水滴喂到鸟的嘴巴当中；如果是体型比较大的鸟，还可以通过灌水或静脉补水的方式救治。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 曹宝琼）