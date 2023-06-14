洛阳男排女排均晋级半决赛

昨日，河南省第十四届运动会青少年竞技组男子、女子乙组排球比赛在洛阳师范学院体育馆开启了第二阶段交叉赛的争夺。
昨日，河南省第十四届运动会青少年竞技组男子、女子乙组排球比赛在洛阳师范学院体育馆开启了第二阶段交叉赛的争夺。
昨日，河南省第十四届运动会青少年竞技组男子、女子乙组排球比赛在洛阳师范学院体育馆开启了第二阶段交叉赛的争夺。经过激战，洛阳男排以3∶0击败周口男排，取得一个四强席位；洛阳女排延续了小组赛阶段的神勇表现，以3∶0战胜平顶山女排，同样取得了半决赛门票。
按照赛程，半决赛的4场比赛今日打响，洛阳男排、女排将全力以赴，向最终的冠亚军决赛挺进。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 涂晓洛)
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