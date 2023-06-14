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小伙儿坠入15米深枯井 宜阳消防队员下井救人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.31 08:21
消防队员正在紧张救援

　　昨日，记者从宜阳县消防救援大队获悉，一名小伙儿失足坠入15米深的枯井，消防队员下井将人营救上来。

　　7月22日21时40分左右，宜阳县消防救援大队锦屏消防救援站接到一起报警称，在该县三乡镇东阳村，有一名村民掉进枯井，受伤被困。消防队员到达现场得知，一名20岁出头的小伙儿坠入房屋后面的井里，该井为荒废多年的枯井，周边杂草丛生，井深15米，直径约0.6米。消防队员通过喊话与小伙儿沟通确认，对方身体受伤但意识清醒。

　　考虑到井下空间狭小、空气稀薄，可能导致小伙儿窒息，消防队员利用移动供气源向井下输送空气，以保证井底氧气充足。同时，消防队员对井口及周边进行加固，做好安全措施后，向井下送安全腰带和安全头盔，可是，小伙儿背部受伤，无法自行穿戴。随后，一名消防队员做好防护后下井，帮助被困小伙儿穿戴好安全腰带和安全头盔，在井上人员的帮助下将人救出，移交给医护人员进行进一步救治。

　　消防队员事后得知，小伙儿从事发地附近经过，失足坠入枯井，家属曾尝试使用绳子将人拉上来，但没有成功，这才拨打110报警。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍/文 通讯员 牛纪元/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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