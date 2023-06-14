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女子遭遇退费骗局损失16万余元 民警赴深圳办案
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.31 08:21

　　近期，不少地方出现了以培训机构退费名义实施的诈骗案件，我市的张敏(化名)不慎中招儿，被骗16万余元，办案民警远赴深圳抓人。

　　6月28日，西工公安分局王城路派出所接到辖区群众报警称，有人遭遇了培训机构退费诈骗，损失16万余元。民警马梦飞见到报警人张敏得知，去年8月，张敏通过网络在某培训机构报了班。双方约定，如果她未通过考试，可获得70%的退费。

　　马梦飞说，今年4月，张敏未通过考试，但未主动向该教育培训机构索要退费。前不久，张敏意外收到一条退费短信，并留有一个QQ号。张敏通过QQ号加入一个聊天群，有自称退费成功的学员给她发信息，将退费二维码发给了张敏。张敏扫码与一名“客服”联系，对方称该培训机构出现状况，无法直接退还现金，可通过购买该培训机构的债券获利，获利部分充当退还的费用。在骗子的诱导下，张敏下载了一个App，按照对方指示操作，先后被骗共计16万余元。

　　马梦飞和同事在追查张敏被骗资金的去向时发现，部分资金流入云南籍男子常某的银行账户上。经过调查，民警掌握了常某在深圳的活动轨迹。

　　7月上旬，民警赶赴深圳，将常某抓获，常某对提供银行账户帮助诈骗团伙实施诈骗的事实供认不讳。目前，常某已被采取刑事强制措施，此案正在进一步调查。

　　马梦飞说，类似的培训机构退费骗局近期出现不少。诈骗分子通过非法手段获取培训机构的用户信息，筛选目标对象，然后假冒培训机构、第三方合作机构等单位的工作人员，告知受害人可申请退费，并以能为其办理退费为由实施诈骗。

　　马梦飞提醒市民：当接到可办理课程退费的电话或信息时，要保持警惕，务必第一时间通过官方渠道进行核实查证；当看到需要点击链接、下载App等信息时，应谨慎对待，以免被骗。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 实习生 刘淼淼 特约通讯员 李耀武）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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